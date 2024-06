kronika

FOTO: Na AC v ograjo

11.6.2024 | 19:10 | M. K.

Danes ob 6.14 je na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod v smeri Ljubljane, pri naselju Odrga v občini Trebnje, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Na kraju so bili delavci DARS-a. Poškodovanih ni bilo.

Foto: PGD Trebnje

Težave z meteorno vodo

Ob 7.04 je v Drašči vasi, občina Žužemberk, meteorna voda zalila prostor v gospodarskem objektu. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku so preusmerili vodo z odvodnimi kanali, očistili blato in oprali prostor.

Ob 16.07 pa je v Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, meteorna voda nanosila blato na krožišče. Delavci cestnega podjetja so odstranili blato, gasilci PGD Šmarjeta pa oprali cestišče.

