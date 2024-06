kultura

Otvoritev z Deso Muck in Vinkom Möderndorferjem

11.6.2024 | 09:40 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Novo mesto - Sinoči se je v Novem mestu začel 45. dolenjski knjižni sejem, sejem z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Pri organizaciji so moči, znanje in strast do knjig združili Knjižnica Mirana Jarca, Mladinska knjiga in Kulturno društvo Krka.

Carmen Oven je vodila pogovor z Deso Muck in Vinkom Moederndorferjem.

Sejem sta otvorila zanimiva gosta: pisateljica, publicistka, igralka Desa Muck in pisatelj, pesnik, dramatik, esejist, gledališki, radijski, filmski in televizijski režiser Vinko Möderndorfer.

Na 45. dolenjskem knjižnem sejmu, ki so ga znova pripravili v upravni stavbi na Šmarješki cesti 6, je letos razstavljenih 1.400 knjig vseh slovenskih založb, ki so izšle od lanskega do letošnjega maja.

Kot pove Mitja Pelko, predsednik KD Krka, se vsa leta trudijo ohranjajo osnovno idejo knjižnega sejma, to je spodbujanje branja, znanja in spremljanja pisane besede. Posebno pozornost dajo tudi dolenjskim literarnim ustvarjalcem, ki dobijo prostor na svoji polici, »še posebej se potrudimo, da najdemo tudi avtorje, ki so knjige izdali v samozaložbi,« pove Pelko.

Organizatorji so zadovoljni, da jim je uspelo pripraviti že 45. dolenjski knjižni sejem.

Osrednja gosta otvoritvenega sejma Desa Muck in Vinko Möderndorfer, s katerima se je pogovarjala Carmen Oven, sta številnim obiskovalcem razkrila marsikaj zanimivega o svojem literarnem ustvarjanju, pri čemer ju pogosto spremlja negotovost, čeprav sta oba priznana, večkrat nagrajena in tudi zelo brana. Spregovorila sta o ljubezni do knjig, branju, pa tudi marsikaj iz osebnega življenja.

Sejem in dogodki še do petka

Otvoritveni dogodek so obogatili glasbeni trio bratov Firšt (Miha, Leon in Peter) ter Luka Bokšan, ki je prebral odlomke iz Möderndorferjevega dela Druga preteklost in Muckove Panika.

Obisk knjižnega sejma je v upravni stavbi Krke možen vse do petka.

45. dolenjski knjižni sejem se bo nadaljeval vse do petka. Nocoj ob 19. uri bo potekal pogovor z Milčkom Komeljem in Nino Žitko o knjigi Mojstri slovenskega impresionizma, v četrtek, 13. junija, ob 17. uri bo na vrsti območno srečanje najmlajših literatov osnovnih šol z naslovom V majhnem plašču besed z Ireno Matko Lukan in Andrejem E. Skubicem.

Sejem se bo zaključil v petek, 14. junija, ob 12. uri s Knjižno POPslastico z Lucijo Ćirović.

Obisk sejma je možen vsak dan od 7. ure do 19. ure, v petek pa do 15. ure.

