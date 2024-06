kronika

Napadel in poškodoval policistko; policija na šoli

11.6.2024 | 08:30 | M. K.

Patrulja metliških policistk je v minuli noči posredovala zaradi več prijav kršitve javnega reda in miru. Pri tem jih je 37-letnik napadel in eno policistko poškodoval, tako da je morala iskati zdravniško pomoč. 37-letnika so na kraju sicer obvladali in vklenili ter odpeljali v pridržanje. Postopek so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na policiste oziroma preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. 37-letnika so zaradi groženj in napadov na policiste že nekajkrat obravnavali, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Medvrstniško nasilje

Policisti so v ponedeljek zjutraj obravnavali medvrstniško nasilje na OŠ Velika Dolina, kot smo poročali, je poškodovani učenec moral iskati zdravniško pomoč. Po neuradnih informacijah ima osmošolec med drugim prebito arkado. Na PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da preiskujejo primer zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. Policija izvaja dodatne aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Zaradi varstva osebnih podatkov in udeleženih mladoletnih oseb drugih podrobnosti ne morejo posredovati javnosti, so sporočili s PU Novo mesto.

Kršitve javnega reda in miru

Policisti so v minulih 24. urah obravnavali dvajset dogodkov s področja javnega reda, od tega je bilo osem kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in dve v zasebnem prostoru.

Brežiški policisti so zaradi psihičnega nasilja nad bivšo izvenzakonsko partnerico izrekli ukrep prepovedi približevanja 44-letniku, ki ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini tudi kazensko ovadili.

Krški policisti so popoldne na Senovem napisali plačilni nalog 61-letnici, ki se je nedostojno vedla do sosede.

Novomeški policisti so ob enajstih ponoči posredovali v Brezju in zaradi kršitve javnega reda in miru 22-letniku napisali plačilni nalog. Zaradi več prijav motenja okolice z glasno glasbo so tam posredovali tudi popoldne in zvečer. 27-letniku so zaradi preglasne glasbe prav tako napisali plačilni nalog.

Nekaj po polnoči so na številki 113 prejeli več klicev o skupini, ki je razgrajala na brežiški Cesti bratov Milavcev in pri povzročila tudi nekaj škode na eni od hiš. Policisti so popisali sedem akterjev, ki naj bi se med seboj poznali, se sprli in tudi fizično obračunavali. Pri tem je bil eden tudi lažje telesno poškodovan, razbili pa so tudi eno okno. Policisti vse vpletene že dodobra poznajo, pravijo na PU, okoliščine in njihove vloge pa še preiskujejo.

V Rojah in Bereči vasi so šentjernejski in metliški policisti uvedli postopek zoper dve osebi, ki sta kurili smeti in zadimili okolico s smrdečim dimom.

Mejne zadeve in tujci

V zadnjih 24. urah so policisti obravnavali 96 tujcev, za katere se je v postopku izkazalo, da so notranjo mejo prestopili nezakonito oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje na območju Sloveniji. Prijeti so bili na območju policijske postaje Brežic (v naseljih ali okolici naselij Rigonce, Dobova, Kapele, Rakovec, Obrežje, Jereslavec, Loče, Nova vas pri Mokricah, Jesenice na Dolenjskem). Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti so na številko 113 včeraj skupno prejeli 327 klicev, od tega je bilo 105 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje.

