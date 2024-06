kronika

FOTO: Na cestah trikrat počilo, štirje ranjeni

11.6.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.32 sta v Brestanici, občina Krško, trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na osebnem vozilu. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Nesreča v Brestanici (Fotografiji: PGE Krško)

Ob 23.35 je na Cesti 4. julija v Krškem osebno vozilo trčilo v varnostno ograjo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Nesreča v Krškem (Foto: PGE Krško)

Včeraj že ob 6.29 pa sta na Smrečnikovi ulici v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in eno nato odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju dogodka je bil tudi delavec cestnega podjetja, ki je pomagal pri sanaciji cestišča in postavil opozorilni prometni znak za spolzko vozišče.

Trk na Smrečnikovi (Foto: FB PKD)

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu ZIDANICE DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IC BETI, izvod Cankarjeva cesta.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK, izvod 1. RAKOVNIK, 2. STRANSKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG,

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Prilipe, nizkonapetostno omrežje – Prilipe vas med 8.30 in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Hubajnica, Osredek pri Zavratcu in Primož med 8. in 14. uro.

