družabno

Festivalska modra frankinja

11.6.2024 | 10:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Klemen Bec

Na fotografiji so Grega Repovž, Taja Kozinc, Igor Jagodic in David Kozinc.

14. festival modre frankinje na sevniškem gradu je privabil številne ljubitelje te rujne kapljice. Tam smo ujeli tudi četverico, ki sodi v sam vrh slovenske vinsko kulinarične ponudbe. To so (od leve proti desni) Grega Repovž iz Gostilne Repovž, Taja Kozinc iz Vina Kozinc, Igor Jagodic iz Restavracije Strelec na Ljubljanskem gradu in David Kozinc iz Vina Kozinc.

Repovž, sicer tudi sommelier in predsednik Združenja JRE Slovenija je bil tudi eden od članov strokovne komisije, ki ji je pri ocenjevanju modre frankinje predsedoval Robert Gorjak, sicer tudi mednarodni ocenjevalec vin, ustanovitelj vinske šole Belvin, dipWSET, Slovenija.

Ljubitelji modre frankinje so lahko to avtohtono slovensko sorto, ki jo je na festivalu ponudilo več kot dvajset vinarjev, poskušali na prireditvenem prostoru, za kulinariko pa so tudi tokrat skrbeli člani Združenja JRE Slovenija. Slastne jedi sta pripravljali ekipi domače Gostilne Repovž ter Restavracija Strelec, ki se ponaša tudi z Michelinovo zvezdico. Festivalsko ponudbo so obogatile še ekipa iz Gostilne Kunst, Aljaž Papež iz Pivovarne APE in Mojmir Dimec z Ovčarske kmetije Urban.

‹ nazaj