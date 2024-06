gospodarstvo

Letos šestnajst prijav inovacij

10.6.2024 | 20:00 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Brestanica - Posavska gospodarska zbornica Krško je danes na gradu Rajhenburg že 21. leto zapored podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Najboljše inovacije, nagrajene z zlatim priznanjem, se bodo 10. septembra na Brdu pri Kranju potegovale za nacionalna priznanja na Dnevu inovativnosti 2024 pod sloganom Izbrali smo trajnost. Poleg štirih zlatih so podelili še osem srebrnih in štiri bronasta priznanja.

Nagrajeni posavski inovatorji

Za nacionalna priznanja kandidirajo štiri najvišje ocenjene inovacije, to so GEN-I z inovacijo Pametno upravljanje in optimizacija zasebne polnilne infrastrukture, podjetje Kovis z inovacijo Kolesni zavorni disk za visoko-hitrostne vlake (350km/h), podjetje Mints sports, Nino Žičkar s.p. z revolucionarnimi športnimi sončnimi očali MINT Fast Forward z dioptrijo ter podjetje Willy Stadler z inovacijo Razžičevalec bal iz odpadkov.

Na letošnji razpis je prispelo šestnajst inovacijskih prijav iz enajstih podjetij, pri katerih je sodelovalo 70 inovatork in inovatorjev ter ena razvojna skupina. Inovacijske predloge je ocenjevala šestčlanska komisija v sestavi Damjan Mežič (Savaprojekt d.d.), Darko Gorišek (GZS PGZK), Ivana Buble (Kostak d.d.), Jože Vuk (Metalna Senovo d.o.o.), mag. Justina Šepetavc (Vipap Videm Krško d.d.) in predsednik komisije dr. Gregor Škorc (NEK d.o.o.).

Srebrna priznanja so prejeli inovatorji iz podjetij CNC Borštnar (inovacija Racing podvozje za klasična vozila), GEN-I (inovacija ChatGEN-I), NEK (inovacija Testni kabinet za kalibracijo, verifikacijo in testiranja), Stilles (inovacija HydroCLTBond), TPV Automotive pa je prejelo štiri srebrna priznanja (za inovacije Namenski CNC stroj, Optimizacija varilnega procesa aluminijastih profilov, Optimizacija življenjske dobe mešalnih čepov pri varjenju s trenjem in mešanjem, Robotizirano nalaganje izdelkov v KTL linijo). Bronasta priznanja so prejeli inovatorji iz podjetij Komunala Brežice, Modic Metal – Klemen Modic s.p., NEK, Rajart – Rajko Požar s.p.

Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije

»Inovacije so gonilo podjetništva,« je ob podelitvi dejal predsednik Posavske gospodarske zbornice Krško Gorazd Pfeifer. »Ne le tehnološke inovacije, zagotovo so zelo pomembne tudi inovacije na področju optimizacije procesov in postopkov. Hkrati pa inovacije poskrbijo, da nismo tako ranljivi in občutljivi na neke zunanje probleme, ki smo jih bili v zadnjem desetletju deležni kar precej.« Kot je dejala Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, so letos v vseh regijah prejeli rekordno število inovacij, skupaj kar 230. »A številka ne odraža ustvarjalnega potenciala in predanosti inovatorjev, temveč kaže na naraščajoče zavedanje o pomembnosti inovacij za našo prihodnost.«

Inovatorjem in udeležencem dogodka so tudi letos svojo inovativnost predstavili dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica. Projektno nalogo Model hidravličnega bagra so izdelali dijakinje in dijaki 4. razreda tehniške gimnazije. Dijak 4. letnika elektrotehnike Tjaž Nanut pa je predstavil svoj glasbeno-tehnološki izdelek, ki ga je izdelal v sklopu poklicne mature.

Dijak 4. letnika elektrotehnike na Srenji šoli Krško Tjaž Nanut (ob njem mentor Jože Požun) je predstavil napravo, s katero je povezal visoko napetost in glasbo.

Za glasbeno obarvane trenutke je poskrbel mladi harmonikar Jakob Štigl z Razborja pod LIsco, ki je dosegel izjemno četrto mesto na svetovnem prvenstvu v diatonični harmoniki prejšnji mesec na avstrijskem Tirolskem.

‹ nazaj