dolenjska

Krvodajalski teden

10.6.2024 | 10:50 | M. K.

Foto: OZ RKS NM

Novo mesto - V mesecu juniju praznujemo kar dva pomembna dneva. 4. junij je bil Dan slovenskih krvodajalcev, 14. junija pa bomo obeležili še Svetovni dan krvodajalcev. Zato so se tudi v OZ RKS Novo mesto potrudili, da se jim vsaj na nek način zahvalijo za njihovo darovanje krvi skozi leta.

V torek, prav na njihov praznik, so povabili 20 krvodajalk in krvodajalcev na tradicionalno srečanje z županom v Bistroju Situla. Župan bil tokrat sicer odsoten, jih je pa pozdravil in sprejel podžupan Urban Kramar. Zahvalili in čestitali sta jim tudi predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar in vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Mojca Šimc. Ob kosilu so se podružili in odprli veliko tem za pogovor, tako da je nekaj ur kar hitro minilo, so sporočili iz OZRK Novo mesto.

Druženje v Situli

V sredo so imeli terensko krvodajalsko akcijo na OŠ Žužemberk, kjer so jim spet prijazno ponudili prostor, da gredo krvodajalci na odvzem krvi bližje domu. Odzvalo se je 57 krvodajalcev, tisti, ki tokrat niso mogli priti, se akciji lahko pridružijo na isti lokaciji 5. decembra, ko bo tam tudi zadnja terenska krvodajalska akcija v tem letu na področju OZ RK NM.

Pred odvzemom krvi v Žužemberku

V soboto pa so se družili s krvodajalci na potepanju po Beli krajini. Obisk so z vodičem Tadejem začeli v Črnomlju, se sprehodili po mestnem jedru in se odpravili na Griček, kjer je postavljen spomenik belokranjskim žrtvam 2. svetovne vojne, si ogledali Zakladnico mesta Črnomelj, videli, se učili peke in tudi poskusili pravo belokranjsko pogačo. Od tam so se odpeljali do izvira reke Krupe v okolici Semiča, ki je ena najbolj obiskanih točk v Beli krajini, kjer so se v senci gozda ohladili in naužili lepot narave ter preizkusili viseči most čez reko. Od tam so se odpeljali na kosilo v Metliko in pot nadaljevali v Radovico, kjer so s strogim učiteljem Jožetom v OŠ Brihtna glava na duhovit način spoznavali Belo krajino in na koncu za svoje (ne)znanje prejeli tudi spričevala ter se polni vtisov od tam odpeljali proti domu.

Na Gričku

Sicer pa v OZ RK NM ob tej priložnosti še opominjajo na krvodajalsko akcijo v Šentjerneju, tokrat bo na novi lokaciji, v KC Primoža Trubarja, 13. junija od 7.-12. ure.

