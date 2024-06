dolenjska

S promenado prišle tudi težave

10.6.2024 | 11:40 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Po odprtju Štukljeve brvi čez reko Krko se je za krajane Lastovč marsikaj spremenilo. Občinska cesta, ki sicer vodi samo do Grobelj, je precej bolj obljudena kot nekoč. Predvsem so tu sprehajalci, ki ob koncih tedna, še posebno ob lepem vremenu, skoraj preplavijo cesto, precej je tudi kolesarjev, najbolj moteči pa so mopedisti, ki vozijo čez omenjeno brv, čeprav ne bi smeli, in si tako skrajšajo pot z enega konca mesta na drugega.

Na ozki cesti v Lastovčah je po odprtju Štukljeve brvi veliko sprehajalcev pa tudi kolesarjev in mopedistov.

»Precej motorjev je brez dušilcev, tako da kar poka po ušesih, ko se vozijo mimo. Pa tudi hitri so, vozijo se precej prek dovoljene hitrosti, ki je omejena na 30 km/h. Število sprehajalcev, ki naredijo krog od brvi na Loki čez Portoval in nato čez Štukljevo brv in po Župančičevem sprehajališču nazaj do Loke, se v teh pomladnih mesecih samo še povečuje,« oriše situacijo eden izmed vaščanov in doda, da glede na močno obljudeno cesto samo čakajo, da se bo zgodil kak neljubi dogodek, saj na precej ozki cesti, na kateri je skoraj nemogoče, da bi se srečala dva avtomobila, ni nikjer označeno, da je ta tudi za pešce, zarisana je le kolesarska pot na obeh straneh. »Večkrat je že prišlo tudi do hudih besed med kolesarji in pešci,« prida.

Kaj pravijo v vodstvu KS, na policiji in občini?

