50. srečanje slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov

9.6.2024 | 13:00 | M. L.

Brežice - Včeraj je bilo v Brežicah 50. srečanje slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov, na katerem je nastopilo 150 pevcev in 100 rogistov.

Prireditev so začeli s prihodom praporščakov lovskih družin iz Posavja ob koračnici v izvedbi Dobovskih rogistov, združeni zbori pod vodstvom zborovodkinje Mileve Kralj Buzeti so zapeli himno.

»Da smo danes priča takšni množici nastopajočih in da skupaj slavimo 50. srečanje slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov, je zaslužen domačin, pionir srečanj, predsednik Lovskega pevskega zbora Globoko in predsednik organizacijskega odbora Franc Kene,« je povedala Anja Urek, ki je povezovala spored.

Kene je v nagovoru poudaril, da sta že na prvem srečanju pred petdesetimi leti v Globokem nastopila LPZ Dekani in LPZ Globoko. Edina skupina, ki se je udeležila vseh dosedanjih srečanj in je včeraj sodelovala petdesetič, je Lovski pevski zbor Globoko. »Samo nekaj nas je še, ki smo pred petdesetimi leti uresničili idejo, da bi v Globoko povabili pevske zbore, ki so prepevali pesmi z lovsko vsebino in so se imenovali »lovski pevski zbori«. Bili smo maloštevilni, toda ideja je bila prava, seme je vzklilo in pognalo mogočne korenine. Nastajali so novi in novi lovski pevski zbori in kmalu so se pevcem pridružile tudi skupine lovskih rogistov. Tudi te so se množile in s svojimi kovinskimi zvoki sprva še nekoliko okorno, nato pa vse bolj vešče in ušesu prijetnejše s svojimi melodijami bogatile naša srečanja, predvsem pa širile slovensko lovsko melodijo po vsej domovini in tudi izven nje. Lovski pevski zbori in lovski rogisti smo postali vsakdanji in samoumevni gost številnih kulturnih prireditev, kjer smo s svojimi melodijami in lovsko pesmijo poslušalcem prikazali tudi drugo plat lovske organizacije, našo lovsko kulturo. Ta se je razširila tudi na druga področja umetniškega izražanja lovcev – ljubiteljskih kulturnikov. Prišli so kiparji, slikarji, fotografi, literati, skoraj ni področja umetniškega ustvarjanja, kjer se ne bi pojavljali umetniki-lovci, ki svoje ustvarjanje in poustvarjanje uspešno predstavljamo širši, ne samo lovski javnosti. Zato ni presenetilo dejstvo, da je bila lovska kultura slovenskih lovcev vpisana v Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, naša vsakoletna srečanja z vsemi spremljajočimi dogodki pa se odvijajo pod imenom Praznik lovske kulture. Letos smo se odločili, da zlatemu jubileju dodamo še kaj več in Praznik lovske kulture obeležimo s še eno zvrstjo kulturnega udejstvovanja slovenskih lovcev. Odločili smo se za organizacijo fotografske razstave na temo Narava – divjad,« je povedal Franc Kene.

Brežiški župan Ivan Molan je v pozdravu izpostavil dejavno vlogo lovcev v skrbi za naravo ter poudaril lovsko kulturno udejstvovanje. Kot je dejal, je za srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov posebej zaslužen Franc Kene.

Slavnostni govornik in pokrovitelj srečanja, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, je poudaril ohranjeno izjemno naravno pestrost slovenskega okolja. Kot je rekel, je Slovenija v tem pogledu prva v Evropi. Lovsko tovarištvo je po njegovem prepričanju lahko zgled politikom. Slovenija je po njegovih besedah sicer majhna po obsegu in številu prebivalcev, a se lahko pohvali s kulturo, saj je slovenska glasba prisotna v vseh delih sveta.

Zbrane ja pozdravil tudi predsednik Komisije za lovsko kulturo pri Lovski zvezi Slovenije Jani Šalamon.

Da lovstvo nagovarja vse generacije, so potrdili z nastopi učenci Osnovne šole Globoko in humoristka Ivanka Zupančič, Pšečka Mica.

Včeraj so pevcem in rogistom v ločenih ali skupnih nastopih dirigirali Mileva Kralj Buzeti, Jani Šalomon, Franc Kene in Vasja Namestnik, sin Daneta Namestnika, avtorja skladbe Pozdrav lovini.

Glasbi in petju so včeraj dodali tudi oponašanje jelenjega rukanja. V tej lovski veščini se je predstavil Marko Mavri, ki se je na mednarodnih tekmovanjih zavihtel že na sam evropski vrh.

Podelili so priznanja za udejstvovanje v lovski kulturi, in sicer sta jih izročila predsednik Lovske Zveze Slovenije Alojz Kovšca in ppredsednik Komisije za lovsko kulturo pri LZS Jani Šalamon.

Za dvajseto udeležbo na srečanjih je tako prejel priznanje Lovski oktet Javorniki Postojna, za trideseto so jih dobili Rogisti Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož, za štirideseto udeležbo ga je prejel Lovski oktet LD Peca-Mežica, kot edini, ki se je udeležil vseh dosedanjih srečanj in je tako nastopil petdesetič, pa je prejel priznanje Lovski pevski zbor Globoko pod vodstvom Franca Keneta.

Ob jubileju srečanja so na predvečer prireditve odprli v avli Športne dvorane Brežice, kjer je bil sobotni dogodek slovesno odprli fotografsko razstavo z naslovom Narava – Divjad, na kateri je bilo na ogled 31 fotografij petih članov lovskih organizacij v Sloveniji.

Razstava je nastala od podpori in sodelovanju Foto kluba Brežice. Strokovni organizator razstave je bil je bil član Foto kluba Brežice Samo Hajtnik, mentor foto krožka na Osnovni šoli Globoko; člani krožka so prispevali tudi fotografije za razstavo. Lovci so se s fotografijami potegovali za priznanje v treh različnih temah. V vseh je osvojil zlato priznanje Lojzi Avsenik, ki so mu zmago prinesle fotografije Tisti čas v letu, Šoja in Sokolar 2.

