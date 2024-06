dolenjska

FOTO: Tokrat se je pa po prazgodovinsko jedlo

9.6.2024 | 16:00 | I. V.

Novo mesto - Deveti praznik situl je minil v znaku prazgodovinskega prehranjevanja ali s tujko povedano kulinarike in plohe, ki je tik pred prihodom akterjev tokratne predstave, vrhunca prireditve, z Glavnega trga pregnala precej občinstva.

Knežji dvor (Foto:I. Vidmar)

Scenarij letošnje prazgodovinske predstave je bil obisk knežjega dvora na novomeškem gradišču na Marofu. Na obisk so prišli prijatelji iz italijanskih pokrajin, Veneti, in sosedje z gradišča na Cvingerju nad današnjimi Dolenjskimi Toplicami, ki so bili postreženi z najboljšimi jedmi tistega časa. Postregla sta jim jih dva kuharja, ki sta med sabo tekmovala, čigave jedi bodo jedcem bolj všeč. Jedlo pa se je dobro, na primer krškopoljskega prašička, pečenega na ražnju, veliko zelenjave in jedi, pripravljenih iz žitaric, ki so jih po mnenju arheologov, ki so raziskovali prazgodovinsko prehrano, poznali naši železnodobni predniki, pa divjačino in ribe, ki jih je bila Krka takrat polna, kar se da razbrati tudi z ene izmed podob na novomeških situlah. V predstavi so sodelovali gledališčniki iz Senovega in novomeški folklorniki.

Gostija po železnodobno (Foto: I. Vidmar)

V popoldanskem delu so prireditelji v sodelovanju z gostujočimi rokodelci iz Italije in Poljske pripravili delavnice izdelovanja situl, steklenih jagod in keramične posode ter tkanja. Otroci so se lahko preizkusili v bojevanju z ročkami in sulicami pa tudi v plesu.

Delavnice za otroke in odrasle (Foto: I. Vidmar)

Poleg gostov iz predstave in domačega občinstva na Glavnem trgu ni manjkalo niti čisto pravih gostov. Prireditev je tako pritegnila pozornost številnih arheologov z vseh koncev Slovenije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem železne dobe, od najdlje pa je prišla japonska strokovnjakinja, ki je pred dnevi na Japonskem izdala knjigo o steklarstvu na Dolenjskem v prazgodovini. Z Japonske je prišla v Evropo predvsem zaradi novomeškega Praznika situl, nad katerim je bila vidno navdušena, izvod svoje ravno natisnjene knjige pa je podarila tudi novomeškemu županu.

Prireditev so s koncertom sklenili člani skupine Beer Belly, ki so igrali staroveško oziroma irsko tradicionalno glasbo, novomeški arheologi pa so obiskovalce popeljali na ogled razstave situlske umetnosti.

‹ nazaj