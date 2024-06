kronika

Poškodovan kolesar in lažni alarm

9.6.2024 | 09:00

Včeraj ob 10.23 je na cesti Oktobrskih žrtev v Šentjerneju prišlo do trčenja kolesarja in osebnega avtomobila. V nesreči je bil poškodovan kolesar. Na kraju so ga oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 16.40 je na avtocesti Ljubljana-Obrežje, pred izvozom Novo mesto-Zahod, v smeri Obrežja, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste na brežino kjer se je vozilo večkrat prevrnilo. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Na kraju so ju oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Ena oseba je bila nato odpeljana v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri imobilizaciji in prenosu poškodovane osebe ter z dvigalom postavili vozilo nazaj na cestišče. Delavci DARS-a so očistili mesto nesreče.

Danes ob 4.56 naj bi se v Pristavici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, kadilo iz bale sena na dvorišču. Gasilci PGD Zagorica in Veliki Gaber so na lokaciji ugotovili, da se kadi iz nepogašenega kurišča lesnih odpadkov. Gasilci so kurišče zalili z vodo.

‹ nazaj