kronika

V Starih žagah s ceste na dvorišče, padec kolesarja

8.6.2024 | 10:00

Novo mesto - Reševalci in policisti so na območju Dolenjske in Posavja včeraj posredovali ob dveh resnejših prometnih nesrečah, kjer so bili udeleženci poškodovani.

Ob 15.14 je na cesti Soteska—Črmošnjice v naselju Stare Žage, občina Dolenjske Toplice, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste na dvorišče stanovanjske hiše. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče ter usmerjali promet, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem, postavili vozilo ob cestišče in z vpojnim sredstvom nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Ob 15.26 se je v naselju Čatež ob Savi, občina Brežice, pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

