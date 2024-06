dolenjska

Lahko bi šli peš, pa je nevarno

7.6.2024 | 14:30 | L. Markelj

Škocjan - Šolska pot do OŠ Frana Metelka Škocjan je nevarna, problematičnih je več krajev, je na eni od občinskih sej opozorila svetnica Blanka Matko, na katero so se obrnili tudi mnogi starši šolarjev. Poziv k ureditvi prometa v središču Škocjana pa je pred časom na Direkcijo za infrastrukturo (DRSI) podal tudi svet staršev škocjanske šole.

Za trikrako krožišče ob vstopu v Škocjan je vse pripravljeno, čakajo le na izvedbo. (Foto: L. M.)

V svetu staršev so opozarjali predvsem na nepregleden prehod za pešce v središču Škocjana pri župnijski cerkvi. Da je prehod res nevaren, so ugotovili tudi na direkciji DRSI in ga pred kratkim odstranili, ker pa tam zdaj ni več prehoda, so uvedli cono z omejitvijo hitrosti na 30 km/h. Celostna rešitev pride z obnovo državne ceste ob prenovi središča Škocjana, za katero pa še ne ve, kdaj bo, pravi župan Škocjana Jože Kapler.

Zaradi boljše prometne varnosti od nedavnega velja omejitev hitrosti oz. cona 30km/h. (Foto: L. M.)

Občani pogrešajo tudi prehoda za pešce na cestah, ki zaobjemata rekreacijske in sprehajalne površine ob potoku Radulja.

V Škocjanu pogrešajo tudi prehod za pešce pri sprehajalni poti pod župniščem, ki bi to pot povezal s pločnikom v Zavinek.

Nepregleden je tudi prehod za pešce pri trgovini Mercator v Škocjanu.

Svet staršev opozarja: v središču Škocjana ni dovolj prehodov za pešce, zato je šolska pot marsikje nevarna – DRSI delno prisluhnil pozivu: v središču cona 30 km/h – Za več prehodov so načrti že narejeni, naložbe pa čakajo na državo

