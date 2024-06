gospodarstvo

Na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij priznanje Dolenjcem

7.6.2024 | 12:00 | STA; M. K.

Portorož/Trebnje - V Portorožu je v organizaciji Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v tem tednu potekal 23. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij. Na dogodku so govorili o strateških izzivih slovenskih podjetij v mednarodnem okolju in poslovanju panoge, podelili pa so tudi nagrade odličnim živilskim podjetjem.

Na sredini Špela Smuk, vodja Zavoda Dobrote Dolenjske (Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Kot je uvodoma povedala direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Tatjana Zagorc, imata slovensko kmetijstvo in živilstvo vzpone in padce. Sektor proizvodnje živil in pijač v Sloveniji tako beleži pozitiven trend, neto čisti dobiček je v minulem letu zrasel.

Kmetijski sektor v Sloveniji se trenutno konsolidira in optimizira. Kot je še opomnila Zagorc, sicer beleži rahlo rast prihodkov, izziv pa predstavlja dobičkonosnost. Ob tem je spomnila, da je agroživilska panoga v Evropski uniji vodilna proizvodna panoga in največji zaposlovalec, obenem pa tudi največji svetovni izvoznik hrane in pijače.

Glavni politični izzivi agroživilstva, s katerimi se sicer soočajo slovenski proizvajalci, so davek na sladkor, trošarine na alkohol in zemljiška politika. Kot je prisotno ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić še opozorila Zagorc, se ne strinjajo z dvigom trošarin na alkohol, saj je ta dajatev že zdaj med najvišjimi v EU.

Predsednik GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janez Rebec je spomnil na ukrepe, ki so potrebni za prehransko varnost prebivalstva in ohranitev zdravih jeder kmetijskih in živilskih družb v Sloveniji. Kot je poudaril, je treba predvsem povečati produktivnost, zagotoviti investicije za prilagoditev na podnebne spremembe in trajnostne cilje, kmetijstvo in živilsko industrijo pa je treba promovirati kot ključno panogo za zagotavljanje prehranske vrednosti. Ob tem je izpostavil še pomen povečanja deleža lokalne hrane v javnih zavodih in zagotavljanja kvalificirane delovne sile z vlaganjem v izobraževanje zaposlenih.

Tudi predsednik GZS Tibor Šimonka je opozoril na potencialno višje dajatve in davke ter poudaril, da bodo v zbornici nasprotovali dvigu davka na dodano vrednost na sladke pijače. Dotaknil se je tudi prihajajoče pokojninske reforme, za katero je dejal, da je še zelo nekonkretna.

Ministrica Čalušić se je strinjala, da v Sloveniji potrebujemo kmetijsko strategijo, a je ob tem opomnila, da je za to potreben čas. Če bi bila postavitev strategije tako enostavna, bi se že zgodila v preteklosti, je menila.

V sklopu dogodka so podelili tudi nagrade za odlično živilsko podjetje leta 2024. V kategoriji mikro in malih podjetij je slavil Zavod Dobrote Dolenjske, v kategoriji srednjih in velikih podjetij pa Perutnina Ptuj. Posebno priznanje časnika Finance in Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je prejelo podjetje Puklavec Family Wines.

