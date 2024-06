kultura

Galerijo poimenovali po profesorju Jožetu Zupanu

7.6.2024 | 15:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Šentrupert - Galerija v osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki zajema več stalnih razstav, odslej nosi ime po častnemu občanu Občine Šentrupert profesorju Jožetu Zupanu. O tem so že na marčevski seji razpravljali občinski svetniki, ki so se strinjali o poimenovanju galerije.

Jože Zupan z ženo Danico

»Zelo sem vesel, da je prišlo do tega. Profesor Jože Zupan je avtor teh stalnih razstav, on je duša kulturnega dela šole,« je po včerajšnji slovesnosti za naš časopis povedal ravnatelj Jože Tratar.

Na šoli imajo pet stalnih razstav: Rastočo knjiga Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Rastočo knjigo Občine Šentrupert, Rastočo knjigo svetovne mladinske književnosti, Izvirne ilustracije mladinskih del in Slovenske slikanice za otroke sveta. To jo dela nekaj posebnega. »Zbirka ilustracij presega več kot 500 različnih del, prav tako imamo na šoli več kot 500 slikanic. Za vse te razstave še vedno skrbi Jožu Zupan, zato je zelo primerno, da se po njem poimenuje celotna galerija. Predlog je že pred leti prišel od profesorja Iana Gregorčiča, vendar v prejšnjem mandatu za to ni bilo posluha, zdaj pa so drugačni časi. Občina je idejo hitro podprla,« je še dodal ravnatelj.

Na dobrodelnem šolskem koncertu so zapeli učenci.

Da so po njem poimenovali galerijo, Jožetu Zupanu zelo veliko pomeni. »To je praznik življenja. Odslej bom še bolj korajžno vodil ljudi po galeriji in jim razkazoval vso to lepoto umetnosti, ki se je nabrala v vseh teh letih. Srečen sem, ker je prišlo toliko ljudi, iz mene prekipeva veselje, hvaležnost,« je povedal v spremstvu svoje žene Danice, medtem pa prejemal številne čestitke.

Za vse, kar je naredil za Šentrupert, se mu je zahvalil tudi župan Tomaž Ramovš, ob tem pa poudaril, da je Zupan velik ljubitelj slovenske besede in kulture v najširšem pomenu besede.

Predstavil pa se je tudi zbor zaposlenih.

Slovesnost so pripravili skupaj z dobrodelnim šolskim koncertom, na katerem so nastopili učenci, zapel pa je tudi zbor zaposlenih. Koncert je popestril še saksofonist David Kojcan.

Zbrana sredstva so zbirali za nakup novih šolskih igral. Ravnatelj je ob koncu od Športno rekreacijskega društva Šentrupert prejel donacijo v višini 300 evrov.

