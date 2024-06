dolenjska

Ključna razloga nov vrtec in kanalizacija Gradišče

6.6.2024 | 16:00 | M. Ž.

Dolenjske Toplice - Prvi rebalans letošnjega proračuna je bila osrednja točka včerajšnje seje topliških svetnikov, ki so ga potrdili z večino glasov.

Tako na prihodkovni kot odhodkovni strani so proračun zmanjšali, tako da po novem predvideva za nekaj več kot 6,7 milijona prihodkov in za skoraj 9,7 milijona evrov odhodkov, od tega za naložbe namenjajo za nekaj manj 6,3 milijona.

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Nataša Šterk, ki je bila na občinskem svetu zadnjič v tej vlogi, saj odhaja na drugo delovno mesto, sta glavna razloga njihova največja projekta, in sicer nov vrtec in kanalizacija Gradišče. Gradnja 12-oddelčnega vrtca se zaključuje, kot je dejal župan Franc Vovk, bodo gradbena dela predvidoma končana konec tega meseca ali do sredine julija, pri čemer bo njihova vrednost, kot trenutno kaže, za okoli 450.000 evrov manjša kot je bila pogodbena vrednost. Notranja oprema in zunanja igrala bodo nameščena do sredine oktobra, otroški živ žav pa bi novi vrtec napolnil po krompirjevih oziroma jesenskih počitnicah.

Na javni razpis za dobavo notranje opreme in zunanjih igral se je javil le en ponudnik, skupna vrednost pa znaša skoraj milijon evrov, od tega na zunanja igrala odpade 465.000 evrov. Slednje med svetniki SD vzbudilo kar nekaj pomislekov, menili so, da je to predrago, in predlagali, da se razpis za zunanja igrala ponovi. Župan je povedal, da je tako visok znesek zunanjih igral tudi njih presenetil. Vsa igrala je predpisala stroka in imajo tudi vse potrebne ateste in licence, kar je po vsej verjetnosti tudi razlog za tako veliko ceno, je dejal in menil, da je prav, da vrtec opremijo v celoti, saj je vprašanje, kaj bi se s cenami zgodilo naslednje leto. Sicer pa naj bi del igral lahko dobavitelju poplačali tudi v začetku prihodnjega leta.

Župan Franc Vovk in direktorica občinske uprave Nataša Šterk, ki je bila včeraj na obinskem svetu zadnjič v tej vlogi.

Na javni razpis za kanalizacijo za Gornje in Dolnje Gradišče, ki se zamika zaradi daljšega postopka pri odobritvi sofinanciranja iz programa za okrevanje, se je javilo šest ponudnikov in so tik pred potrditvijo izvajalca del, vse ponudbe pa so bile nižje kot so predvidevali. Začetek gradnje tako načrtujejo najkasneje v septembru in so po oceni, koliko bodo lahko naredili v tem koledarskem letu, uskladili tudi samo dinamiko financiranja in v rebalansu proračuna močno znižali postavko.

Glede na velik obseg izdatkov, ki čakajo topliško občino, višajo se namreč tudi tekoči stroški, so v izogib likvidnostnim težavam, ki bi lahko nastale, po besedah Nataše Šterk iskali tudi drugje, med drugim so prenovo vaškega doma v Sušicah premaknili v prihodnje leto, ravno tako postavitev sončne elektrarne na strehi novega vrtca.

Grb občine Dušanu Kraševcu

Najvišje občinsko priznanje, grb občine, bo letos na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 22. julija, prejel Dušan Kraševec, ki je Društvu upokojencev Dolenjske Toplice vodil od leta 2003 pa vse do letošnjega leta. Pod njegovim vodstvom je društvo, ki šteje preko 600 članov, je zelo napredovalo.

Med drugim so na predlog novomeškega doma starejših občanov povišali ceno efektivne ure iz 25,86 na 27,53 evra, pri čemer se cena za uporabnika zviša iz 5,50 na 5,86 evra, subvencija občine ostaja v 78,73 odstotka.

Po skrajšanem postopku so tudi potrdili Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, medtem ko so odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic novomeškega zdravstvenega doma v prvi obravnavi zavrnili. Oba odloka morajo v istem besedilu sprejeti vse občine ustanoviteljice.

Potrdili so tudi letno poročilo Komunale Novo mesto za lani, sprejeli akcijski načrt za doseganje meril znaka Slovenia green destination 2024-2027 ter se seznanili s poročilom o delu Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk in poročilom nadzornega odbora o opravljenih nadzorih v lanskem letu.

