posavje

Šarec, Molan in Kerin s pismoma o nameri za lokalno infrastrukturo

6.6.2024 | 15:00 | M. L.; M. K.

Brežice/Krško - Ob današnjem vladnem obisku sta minister za obrambo Marjan Šarec in brežiški župan Ivan Molan podpisala pismo o nameri za državno sofinanciranje načrtovane gradnje kanalizacija in čistilne naprave v krajevni skupnosti Cerklje ob Krki. »Zgradili bomo čistilno napravo in kanalizacijo, na katero bomo priključili vojaške in civilne objekte,« je povedal župan, ki se nadeja čimprejšnjega začetka gradnje.

Po Šarčevih besedah ministrstvo za obrambo in občina vidita tako skupno financiranje kot najboljši način za to komunalno opremljanje, ki ga potrebujeta tako vojska kot civilno območje.

»Obrambno ministrstvo vsako leto financira nekatere projekte v brežiški občini, a tudi v nekaterih drugih, kajti Slovenska vojska je ustanova, ki želi biti blizu ljudem, ki želi pomagati ljudem na vse načine, Zato sem prepričan, da je današnji podpis pisma o nameri samo eden izmed korakov dobrega sodelovanja in zagotovo se bo tudi nadaljevalo,« je rekel Marjan Šarec.

Župan Ivan Molan je povedal, da brežiška občina sodeluje z ministrstvom že od leta 2006 oziroma od 2008, ko je bil sprejet državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki. »To letališče kar močno posega v naše okolje. Tako že imamo dogovor o sofinanciranju različne infrastrukture. Ta dogovor uresničujemo. Danes smo se pogovarjali tudi o tem, da ga je treba podaljšati za naslednji dve leti. Je pa treba poravnati še nekatere lanske in letošnje obveznosti in obljubljeno nam je bilo, da se bo to zgodilo v kratkem času,« je rekel župan.

Šarec tudi v Krškem

Še pred Brežicami je minister Marjan Šarec obiskal Mestno občino Krško in s tamkajšnjim županom Janezom Kerinom prav tako podpisal pismo o nameri za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo kot nadomestilo za uporabo lokalne infrastrukture s strani Slovenske vojske.

Marjan Šarec in Janez Kerin (Foto: MORS)

Krška občina in država bosta kot soinvestitorici sodelovali pri izgradnji obvoznice Drnovo v skladu s sprejetim Državnim lokacijskim načrtom. Pismo o nameri predvideva tudi sklenitev pogodbe s poklicno gasilsko enoto zaradi pripravljenosti zagotavljanja požarne varnosti v času prečrpavanja goriva. Ministrstvo za obrambo bo sofinanciralo opremo in usposabljanje operativnih gasilcev gasilskih društev za izvajanje intervencije na trasi cestnih prevozov in umeščenosti kerozinovoda. Sopodpisnika izražata tudi namero, da bosta obnovila cesto od prečrpališča do lokalne ceste in pripravila ustrezno dokumentacijo ter obnovila cesto in zgradila pločnike lokalne ceste od železniškega prehoda do križišča pri podjetju GEN energija, vključno s pripravo ustrezne dokumentacije. Predvideni sta tudi ureditev križišča pred odcepom za Nuklearno elektrarno Krško in izgradnja intervencijske poti ob Potočnici do lokalne ceste.

V okviru današnjega vladnega obiska se je minister z delegacijo srečal tudi z vodstvom TE Brestanica, ki ga je seznanilo z načrti in vlogo termoelektrarne v elektroenergetskem sistemu Slovenije ter z nadaljevanjem skupnih projektov.

