šport

Hribar v Zagrebu na glavnem turnirju med dvojicami

6.6.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Zagreb - Na namiznoteniškem turnirju WTT Contender v Zagrebu z nagradnim skladom 80.000 dolarjev se je na glavni turnir uvrstila slovenska dvojica Deni Kožul in Peter Hribar, so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgić je nastop v Zagrebu odpovedal.

Šmarječan Peter Hribar in Deni Kožul (Foto: Worldtabletennis.com)

V edini kvalifikacijski tekmi sta Kožul in Hribar brez boja premagala romunsko dvojico Rares Sipos in Christian Pletea, v prvem krogu glavnega turnirja bosta v četrtek igrala proti Singapurcema Izaacu Queku in Koenu Pangu.

Brez napredovanja na glavni turnir pa sta ostali Ana Tofant in Sara Tokić, ki sta v prvem krogu kvalifikacij premagali domačinki Andreo Pavlović in Doro Čosić, v odločilni tekmi za napredovanje pa sta ju s 3:1 premagali Poljakinja Natalia Bajor in Slovakinja Tatiana Kukulkova.

V mešanih dvojicah sta Hribar in Tokić v prvem krogu kvalifikacij z 1:3 izgubila proti dvojici Baldwin Chan in Yee Lok Lam iz Hongkonga. V posamični konkurenci je bil najbližje uvrstitvi v glavni žreb Kožul, ki je bil v prvem krogu prost, v drugem je bil boljši od Srba Dimitrija Levajca, v tretjem pa ga je zaustavil Pang, ki je zmagal s 3:1. Hribar je bil v prvem krogu prost, v drugem pa je z 0:3 izgubil proti Nemcu Fanbo Mengu.

V ženski konkurenci so bile v kvalifikacijah tri slovenske predstavnice. V prvem krogu se je po porazu s Tajko Jinnipo Sawettabut poslovila Lara Opeka. Bliže napredovanju v drugi krog je bila Tokić, ki jo je s 3:2 zaustavila Nemka Franziska Schreiner. Tofant je v prvem krogu premagala Srbkinjo Izabelo Lupulesku, v drugem pa jo je s 3:1 premagala Cheng Hsien-Tzu s Tajvana.

‹ nazaj