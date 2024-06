dolenjska

FOTO: Vrtec Radovednež praznuje Abrahama

6.6.2024 | 08:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Škocjan - Leta 1971 je Škocjan dobil novo osnovno šolo, le tri leta pozneje pa je v eni od učilnic začel delovati vrtec. V prvem oddelku, v mešani skupini, so imeli varstvo prvi malčki, kar je bilo za vse več zaposlenih staršev iz te doline zelo pomembno.

Otroci Vrtca Radovednež so ob jubileju pokazali, kaj znajo in zmorejo: s plesom, pesmijo in sploh prisrčnimi nastopi.

Vrtec v Škocjanu, ki se že nekaj časa imenuje Radovednež in deluje v okviru OŠ Frana Metelka Škocjan, je rasel in se razvijal, saj so potrebe po varstvu naraščale. Z dograditvijo šole leta 1989 se je širil, ob naslednji sanaciji šole dogradil in nato še leta 2016.

Včeraj so s slavnostno prireditvijo obeležili pol stoletja njegovega delovanja. Malčki so se prisrčno predstavili s pesmijo in plesom, dogodek pa sta simpatično povezovali prof. Marinka Cerinšek in mala, 6-letna Ana, ki se je odlično odrezala v vlogi sovoditeljice. Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik.

S ponosom zrejo na prehojeno pot

Kot pove dolgoletna vodja Vrtca Radovednež Darinka Matjašič, s ponosom zrejo na prehojeno pot. Danes vrtec obiskuje skupaj 171 otrok v devetih skupinah v Škocjanu (135) in v treh na Bučki (36), zanje skrbi 25 strokovnih delavk.

Spredaj (od leve proti desni): Janja Lesjak, Jože Kapler, Darinka Matjašič idr.

»Vsako leto sprejmemo vse otroke in tako bo tudi naslednje šolsko leto. Z zadnjo nadzidavo vrtca prostorske stiske nismo rešili, dodatne prostore vedno v sodelovanju z občino iščemo v župnijskem domu in za pomoč se zahvaljujemo,« pove Matjašičeva in doda, da se seveda veselijo uresničitve načrtov občine Škocjan, ki pod šolo snuje izgradnjo novega, 12-oddelčnega objekta za predšolsko varstvo. »Tako bi končno rešili prostorske težave ter pridobili prostor za gibanje, druženje, večje zunanje površine,« doda.

Ledino škocjanskega vrtca je orala Tončka Avsec, ki je prva leta bila tako v vlogi vzgojiteljice, varuhinje, skratka druge mame otrok. Leta 1980 se ji je pridružila prva vzgojiteljica Majda Kajzba, v letu 1982 pa še Lidija Hočevar. V eni starostno mešani skupini sta dve občasno skrbeli tudi za do 30 otrok. Bi mlajši kadri danes to zmogli?

To se sicer še ne bo zgodilo tako hitro, je realen župan občine Škocjan Jože Kapler, a skrb za predšolsko varstvo je vedno na prvem mestu, »saj otroci obetajo prihodnost našemu prostoru«.

Vrtec je drag: če starši za otroka plačajo 200 evrov, da občina še 480

Župan je v imenu ustanovitelja povedal, da občina zagotavlja prostorske pogoje in finančna sredstva za delovanje vrtca in to ne malo. Če je le mogoče, prisluhnejo tudi prošnjam za nadstandard. Iz občinske malhe gre letno okrog 600 tisoč evrov, ob kakšnih večji investiciji tudi 700 tisočakov.

Voditeljici prof. Marinka Cerinšek in mala Ana

»Vedeti morate, da če starši za enega otroka plačate za vrtec npr. 200 evrov na mesec, mora proračuna zanj doplačati še 480 evrov mesečno po trenutno veljavni zakonodaji,« je povedal župan in vsem, ki so pred 50. leti sprejeli izziv z delovanjem vrtca, iskreno čestital.

Zahvalo občini Škocjan za podporo ter vsem vzgojiteljicam, ki so v teh letih s predanostjo, strokovnostjo in ljubeznijo skrbele za varstvo otrok, se je zahvalila ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Janja Lesjak.

Številni obiskovalci prireditve, ki so napolnili telovadnico šole, so si ob koncu še lahko ogledali likovno razstavo malčkov in ob dobrotah tudi poklepetali.

‹ nazaj