Video snemali na Krku

6.6.2024 | 12:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Maja Makše

Plašč za video spot je posodil Miha, v zameno pa je skupina Ember Makšetovim poklonila majčke.

Dolenjska skupina Ember se je s skladbo Enosmerna prijavila na natečaj Radio Si Standouts, na katerem je sodelovalo več kot 100 glasbenikov. S svojo novo pesmijo so se uspeli uvrstiti med top 3.

Skladba Enosmerna govori o tem, kako smo včasih za voljo sprejetosti pripravljeni spremeniti svoj značaj in celo naklonjenost. Skladbo spremlja izjemen video spot, s katerim v svet pošiljajo sporočilo, da smo, ne glede na status v družbi, vsi na isti ladji. Kot žrtve novega sveta ljudje brezkompromisno verjamemo ponujenim informacijam in slepo sledimo ciljem.

Video so fantje posneli v kamniti prostranosti planine Mjesec na otoku Krku. Nad Baško, le 380 metrov nad morjem, se namreč razkriva surov, kamnit, planotast svet, ki je kot lunino površje izjemen za snemanje takšnih zgodb. Kitarist Davor Vovko se je prelevil v nekakšno cyber pošast oz. diktatorja, ki mu vsi želijo ugoditi, svoje podanike pa nadzoruje z ustrahovanjem. Na drugem polu pa je puščavnik, preprost in iskren človek brez maske in skritih agend, ki ga odlično uprizori oče bobnarja Nika Švalja Pleskoviča Boštjan. Ember, ki ga je na slovensko glasbeno sceno postavila njihova uspešnica Pepel, že razmišlja o debitantskem albumu. Kot predskupino Siddharte jih bomo slišali v živo to soboto v Brestanici.

Kot zanimivost povejmo, da si je skupina Ember enega od »rekvizitov« za snemanje videospota, izposodila pri Maji Makše. Upali so, da ga imajo v prodajalni Knof collection v Novem mestu ali pa v Stari šoli v Krškem, a je želja obrodila sadove kar v omari Majinega sina Mihe. Črn usnjen plašč je svoje mesto tako našel v video spotu, za nameček pa so šentjernejski indie-rokerji Makšetovim podarili majice z imenom zasedbe Ember. Na fotografiji sta ob Maji Davor (levo), ki je v spotu nosil plašč, in Nik (desno). Kot nam je zaupala Maja, veliko glasbenikov najde oblačila prav pri Knofu ali v Stari šoli. Med njimi so bili to v preteklosti tudi Tretji kanu, MRFY in Plateau.

