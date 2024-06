družabno

Dame izbrale županovo vino

6.6.2024 | 15:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Dame vedo, kakšno vino je najboljše.

Končan je letošnji izbor županovega vina, ki bo služilo protokolarnim in promocijskim namenom Mestne občine Novo mesto. Zmagovalno vino Cviček je letos pridelal priznan vinogradnik Janez Colnar iz vinske kleti Colnar.

Društvo vinogradnikov Trška gora je pri organizaciji izbora k sodelovanju povabilo novomeške vinogradnike, prejete vzorce pa je v prvi fazi izbora ocenila ocenjevalna komisija na novomeškem zavodu Kmetijsko gozdarske zbornice in v nadaljevanje uvrstila tri najboljša vina.

Med njimi je ocenjevalna komisija na slepi degustaciji z županom Gregorjem Macedonijem na čelu izbrala zmagovalca Janeza Colnarja. Tudi letos so bili vzorci vin izjemno kakovostni, v finalnem izboru pa je pretehtala harmonija vina in očitno tudi pitnost, saj je bila v komisiji pretežno ženska zasedba.

S tem so še enkrat potrdili, da imajo pri izboru vina običajno glavno besedo prav dame. Ob županu Gregorju Macedoniju so na fotografiji članice ocenjevalne komisije t.i. slepe degustacije (od leve proti desni) Vanja Lakner, Jana Bolta Saje, Gregor Macedoni, Monika Gabrič Simon in Sandra Boršić.

