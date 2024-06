kultura

Emiliana Pogačnik Ajdič prva velika nagrajenka

5.6.2024 | 19:35 | I. V.

Novo mesto - Najboljši mladi slikarji z osnovnih in srednjih šol z območja novomeške enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti so na letošnjem petem likovnem natečaju Slikarstvo ustvarjali na tri teme - tihožitje, krajina in abstraktno slikarstvo. Tokrat so izjemoma in tudi prvič podelili veliko nagrado natečaja. Za sliko Mirnopeška pokrajina jo je prejela sedmošolka z Osnovne šole Toneta Pavčka Mirna peč Emiliana Pogačnik Ajdič.

Emiliana Pogačnik Ajdič ob svoji nagrajeni sliki (Foto: I. V.)

Novomeška enota JSKD je prvič razpisala likovni natečaj za osnovnošolce in srednješolce ob 650-letnici Novega mesta. Natečaj, ki je bil sprva mišljen kot enkraten dogodek, je na pobudo likovnih pedagogov, ki so take natečaje takrat zelo pogrešali, prerasel v bienalno prireditev, ki so jo letos, kot rečeno, pripravili petič. Teme prvih štirih natečajev so bile Mestna veduta - skozi likovno govorico izrisana podoba mesta, Kulturna dediščina, Umetniška grafika, Beseda v likovnem delu in Voda - (iz)vir življenja.

Prvonagrajenka med srednješolci Klavdija Škufca (levo) in ostale nagrajenke (Foto:I. V.)

Tokrat so dolenjski šolarji na natečaj prijavili 128 likovnih del, od tega 117 osnovnošolci. Vsi sodelujoči so prejeli priznanje za sodelovanje Lamutovo likovno plaketo. Med srednješolci je prvo nagrado prejela Klavdija Škufca iz Ekonomske šole Novo mesto.

Drago Saje, prejemnik 1. nagrade med osnovnošolci, s članoma žirije (Foto: I. V.)

Med osnovnošolci pa je prvo nagrado prejel Drago Saje (OŠ Toneta Pavčka), drugo nagrado je dobila Sara Petrina (OŠ Šmihel), tretji nagradi pa Nika Černe (OŠ Dolenjske Toplice) in Janko Mežnar (OŠ Stopiče). Poleg teh je žirija, ki sta jo sestavljala profesorica umetnosti Vesna Di Domenico in slikar Jože Kotar, podelila še enajst posebnih nagrad in priznanj.

