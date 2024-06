kronika

FOTO: V Dobruški vasi zasegli ukradeno blago in naboje; že 'pobirajo' krompir

5.6.2024 | 10:45 | M. K.

Policisti PP Krško so na podlagi utemeljenih razlogov za sum kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca iz Dobruške vasi, so danes sporočili s PU Novo mesto. Med hišno preiskavo so našli in zasegli predmete, za katere ni znal pojasniti izvora in sumijo, da so ukradeni, in nabojnik ter več nabojev, za kar nima ustreznih dovoljenj. Policisti nadaljujejo preiskavo, zoper moškega bodo podali kazensko ovadbo in uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o orožju.

Foto: PP Krško

Že 'pobirajo' krompir

Z njive na območju Ljubljanske ceste so neznanci izkopali in odpeljali okoli 100 kg krompirja.

Prometna nesreča v Sevnici

Včeraj nekaj po 11. uri se je zgodila prometna nesreča na Taborniški ulici v Sevnici. Policisti so ugotovili, da je 58-letni voznik izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonski zid. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vzrok za nastanek nesreče še preverjajo.

Kršiteljem zasegli mopede

Na območju Drnovega so policisti okoli 13. ure kontrolirali dva voznika mopedov. 15-letnik iz Brežic, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in ni uporabljal zaščitne čelade, je vozil neregistriran in nezavarovan moped znamke Romaxs. Prav tako brez veljavnega vozniškega dovoljenja in brez zaščitne čelade je vozil neregistriran moped znamke Peda 18-letni kršitelj z območja Kočevja. Obema so mopeda zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Sevniški policisti so dopoldne na Kvedrovi cesti ustavili 55-letnega voznika mopeda znamke Sym. Zaradi suma, da so na mopedu izvedene nedovoljene predelave, so odredili izredni tehnični pregled. Ugotovljeno je bilo, da je moped nedovoljeno predelan, zato so ga zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kolesar padel zaradi psa



Policisti PP Šentjernej so bili okoli 13.30 obveščeni o padcu kolesarja na cesti med Šentjernejem in Zameškim. Po prvih ugotovitvah je 39-letni kolesar zaradi psa, ki je nenadoma pritekel na cesto, izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Rakovec, Kapele, Jereslavec) včeraj prijeli 73 državljanov Sirije, osem državljanov Turčije in Pakistana, sedem državljanov Indije, pet Bangladeša, tri Nepala, dva iz Afganistana, državljana Maroka in Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 81. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 203 klice. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

