FOTO: Modrasa na dvorišču; z avtom v oporni zid

5.6.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 11.10 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Taborniški ulici, kjer se je voznik osebnega vozila zaletel v oporni betonski zid. Gasilci so odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo in pomagali pri usmerjanju prometa policiji. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Novo mesto.

Modrasa na dvorišču

Ob 16.30 so v naselju Čretež pri Krškem posredovali gasilci PGE Krško, ki so z dvorišča stanovanjske hiše odstranili dva modrasa in ju vrnili v naravno okolje.

Gasilci so takole ujeli modrasa. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA 2 izvod 1.DRGANJA SELA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA, TP LEŠNICA, TP COLNAR;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 4.SO PRI TP;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2 2003.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico na območju TP Senuše, Brezje Senuše, Libelj, Ivandol, Brezovska gora med 7:45 in 10:00 uro; na območju TP Križišče med 11:00 in 13:00 uro; na področju Sevnica z okolico pa na območju TP Telčice med 8:00 in 10:00 uro.

