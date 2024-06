družabno

Nada Žagar po osmih mandatih zaključila direktorovanje

5.6.2024 | 13:50 | Mirjam Bezek Jakše

Nada Žagar je bila direktorica črnomaljskega ZIK-a več kot osem mandatov.

20. maja je minilo 37 let, odkar je na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj vzela vajeti v svoje roke Nada Žagar. Prav na dan, ko je zaključila osem mandatov in pol svojega direktorovanja, kar je redkost celo v slovenskem merilu, je povabila svoje sodelavce in številne, s katerimi je odlično sodelovala, na druženje, na katerem so v prijetnem vzdušju obujali spomine na skupno prehojeno pot.

Seveda ni manjkalo pohval in očitno je bilo, da bodo »našo Nado«, kot ji pravijo mnogi, ohranili v lepem spominu. Predvsem pa bo odšla v zgodovino kot direktorica, ki ji je z dobrim poslovnim in strokovnim vodenjem uspelo obrobni zavod razviti v enega uspešnejših v Beli krajini. Črnomaljski ZIK z Nado na čelu je sloves kakovostnega dela ponesel celo preko državnih meja. Na fotografiji (v zelenem kostimu) je v družbi sodelavcev.

