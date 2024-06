dolenjska

Nova povezovalna cesta med Malo in Veliko Dobravo



4.6.2024 | 14:10 | M. K.

Ivančna Gorica - Na Veliki Dobravi je te dni potekalo slovesno odprtje nove povezovalne ceste med Malo in Veliko Dobravo. Dogodek je kljub slabšemu vremenu pritegnil številne prebivalce omenjenih naselij ter drugih okoliških krajev, kar priča o pomembnosti izvedenega projekta tako za krajane kot lokalno skupnost, so sporočili z ivanške občine.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Župan Dušan Strnad je v svojem nagovoru poudaril, da nova cesta ne povezuje zgolj dveh naselij, temveč tudi dve krajevni skupnosti, Višnjo Goro in Stično. V svojem govoru je izpostavil, da odprtje dokazuje, da se lahko z razmeroma majhnimi sredstvi in veliko dobre volje izpelje učinkovit projekt. Zahvalil se je lastnikom zemljišč ob trasi ceste ter izvajalcem, ki so delo opravili kvalitetno, ter dodal, da tudi manjši projekti, kot je ta, bistveno prispevajo k izboljšanju življenja v občini.

V imenu Sveta Krajevne skupnosti Višnja Gora je zbrane nagovoril predsednik in krajan Velike Dobrave Jurij Omahen. Povedal je, da se je krajanom obeh naselij uresničila dolgoletna želja, da se lahko danes peljejo po sodobno urejeni cestni povezavi. Zahvalo ob izvedenem projektu je med drugim namenil lastnikom zemljišč, prejšnji in zdajšnji sestavi svetov krajevnih skupnosti, občinski upravi ter asfalterskemu podjetju Mapri s podizvajalcem.

Odprtje so s petjem popestrili člani Moškega pevskega zbora Prijatelji s citrarko Evo Medved ter domači harmonikaši. Blagoslov povezovalne ceste je opravil višnjanski župnik Slavko Judež. Prireditev je povezovala Mateja Zupančič, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

