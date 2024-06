kronika

Močni nalivi povzročali težave

4.6.2024 | 07:00 | M. K.

Nevihte z močnimi nalivi, ki so v ponedeljek popoldne in zvečer zajele del države, so največ težav povzročile na vzhodu Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila 131 dogodkov, največ na območju Radencev in Gornje Radgone. Meteorna voda je zalivala predvsem kletne prostore objektov, sprožilo se je 16 zemeljskih plazov. Ena od front se je oblikovala tudi v Beli krajini, v bližini Metlike, od koder pa o morebitni škodi še ne poročajo.

Tako je bilo včeraj v okolici Ptuja, kjer se je razvil lijakasti oblak. V naši regiji je bilo precej mirneje. (Foto: Neurje.si)

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 °C. Zvečer in ponoči se bo delno zjasnilo, nekaj več oblačnosti bo ostalo v zahodni Sloveniji.

Jutri bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu.

V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Obstal na strehi

Sinoči ob 19.17 se je v bližini naselja Reber, občina Žužemberk, prevrnilo osebno vozilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali mesto nesreče, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom ter postavili avto na kolesa in ga umaknili s cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznika pregledali na kraju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O. R2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IC BETI, izvod 4 Cankarjeva cesta.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI SMOLENJI VASI, izvod 2. CEROVCI;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS, izvod 2. PROTI GOSTILNI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA, izvod 5. OB TEŽKI VODI PROTI REG. VASI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Veliki Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – Desna stran proti Sigmatu med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Galič med 9:00 in 12:00 uro.

‹ nazaj