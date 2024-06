šport

Uspešen Zlati znak

3.6.2024 | 17:00 | B. L.

Foto: Peter Prašnički

Krško - Okoli 1.800 navijačev se je v nedeljo zbralo na 39. izvedbi spidvej dirke za Zlati znak Mestne občine Krško in Pokal Franca Babiča.

Legendarna dirka v Krškem iz leta v leto ponovno pridobiva na moči in odmevnosti, tako doma, kot tudi v tujini. Že pred dirko so organizatorji poskrbeli za bogato ponudbo v navijaški coni, ravno tam pa se je prireditev tudi zaključila s podelitvijo pokalov najboljšim.

Na Stadionu Matije Gubca smo bili priča spektakularnim bojem na dobro pripravljeni stezi, saj so gledalci lahko videli mnogo atraktivnih prehitevanj, čemur je prispevala kvalitetna in hkrati izenačena štartna lista. Temu potrjuje tudi dejstvo, da se nihče od najboljših treh iz dirke za Zlati znak ni uvrstil med najboljše tri finalne vožnje za Pokal Franca Babiča.

Dirko za Zlati znak je sicer malce presenetljivo osvojil Danec William Drejer pred Poljakom Adrianom Galo ter Latvijcem Francisom Gustsom, tudi rekorderjem krške steze. Kar malce presenetljivo je bilo le 9. mesto lanskoletnega zmagovalca Nicolasa Covattija iz Italije, ki pa se res šele vrača po hujši poškodbi. Izmed Slovencev je številčno publiko na noge največkrat dvignil Ljubljančan Anže Grmek, ki je z 10 točkami osvojil končno 5. mesto. Matic Ivačič je bil 11., slavljenec Denis Štojs (na dirki je praznoval 30. obletnico tekmovalnega speedwaya) pa 13. Na repu razpredelnice sta dirko končala Julian Kuny (16.) in Luka Omerzel (17.). Finalno vožnjo za Pokal Franca Babiča je dobil Poljak Jakub Jamrog, s čemer je ponovil svoj lanski dosežek.

Organizator AMD Krško se je po dirki zahvalil obiskovalcem za lep obisk, vzdušje in sodelovanje v navijaški coni, dodajajo pa, da gre »velika zahvala voznikom, članom in funkcionarjem društva, zvestim sponzorjem, Pihalnemu orkestru Krško, plesalkam TBA, vsem ponudnikom, ki so popestrili dogajanje v navijaški coni in vsem, ki jim je mar za ta naš zelo specifičen šport!«

Spidvej sezona v Krškem se nadaljuje s četrto od šestih predvidenih dirk letos, in sicer 25. avgusta s prijateljskim obračunom med AMD Krško in MC Lonigo.

Rezultati za 39. Zlati znak Mestne občine Krško:

1. William Drejer (Danska) - 14 (2,3,3,3,3)

2. Adrian Gala (Poljska) - 13 (3,3,3,2,2)

3. Francis Gusts (Latvija) - 11 (3,2,0,3,3)

4. Michele Paco Castagna (Italija) - 11 (2,3,2,2,2)

5. Anže Grmek (Slovenija) - 10 (3,2,1,3,1)

6. Lars Skupien (Poljska) - 10 (1,2,3,1,3)

7. Jakub Jamrog (Poljska) - 10 (2,1,2,3,2)

8. Ricards Ansviesulis (Latvija) - 8 (1,0,3,2,2)

9. Nicolas Covatti (Italija) - 8 (3,2,2,0,1)

10. Robert Chmiel (Poljska) - 7 (2,3,1,1,0)

11. Matic Ivačič (Slovenija) - 6 (1,1,2,1,1)

12. Jan Macek (Češka) - 5 (0,0,1,1,3)

13. Denis Štojs (Slovenija) - 3 (0,1,0,2,0)

14. Max Dilger (Nemčija) - 3 (1,1,1,0,0)

15. Niccolo Percotti (Italija) - 1 (0,0,1)

16. Julian Kuny (Nemčija/Slovenija) - 0 (0,0)

17. Luka Omerzel (Slovenija) - 0 (o,o,-,0,d)

18. Daniel Klima (Češka) - 0 (p,-,-,-,-)

Rezultati za Pokal Franca Babiča 2024:

1. Jakub Jamrog (Poljska)

2. Michele Paco Castagna (Italija)

3. Anže Grmek (Slovenija)

4. Adrian Gala (Poljska)

