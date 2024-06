dolenjska

Pisateljeve sledi iskali v mestu in okolici

3.6.2024 | 14:30 | B. M.

Foto: Knjižnica Mirana Jarca

Novo mesto - Vsako 1. soboto v juniju Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v sodelovanju z Mestno knjižnico Ivan Goran Kovačić iz Karlovca, Pohodniškim društvom Novo mesto, Planinskim društvom Dubovac iz Karlovca in Ljudsko knjižnico Metlika organizira Trdinov literarni pohod, letos že 9. po vrsti.

Namen Trdinovih literarnih pohodov je predvsem združevanje rekreacije, pohodništva in spoznavanje bogate, predvsem literarne dediščine Janeza Trdine, pa tudi naravnih in kulturnih znamenitosti ob poti, ki jih je v svojih delih opeval tudi Janez Trdina, in pa seveda tudi krepiti in ohranjati vezi med prebivalci na obeh straneh Gorjancev in obogatiti turistično ponudbo Novega mesta.

Vsako leto izberejo drugo pot. Najpogosteje so se podali na Gorjance, ki jih je Trdina oboževal in prehodil po dolgem in počez in o njih tudi veliko pisal, tokrat pa so njegove sledi iskali v Novem mestu in okolici, kjer je Janez Trdina živel od leta 1867 in kjer je tudi pokopan. Velik del njegove osebne in literarne zapuščine pa je shranjen v Knjižnici Mirana Jarca v Posebnih zbirkah Boga Komelja.

V soboto so prehodili okoli 13 kilometrov, zbralo se je okoli 70 pohodnikov iz Slovenije in Hrvaške, poleg tega pa se jim je pridružilo še 15 likovnikov iz likovnega društva Karlovec in LKD Mavrica, ki so ustvarjali na točkah pohoda. Skupno jih je bilo torej okoli 85.

