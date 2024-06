dolenjska

Vino sklepa prijateljstva

3.6.2024 | 11:40 | M. K.

Novo mesto - ''Vino sklepa prijateljstva'', pravi latinski pregovor, in minuli petek je Pop Up Wine Festival na gradu Grm v Novem mestu dokazal prav to, so sporočili organizatorji. Letošnjemu festivalu je svoj pečat dodala tudi grajska klet, kamor se je zaradi napovedi dežja preselil del prizorišča.

Na Pop Up Wine Festivalu se je predstavilo 60 vinarjev iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Portugalske in Argentine, poskusiti pa je bilo mogoče tudi številna druga svetovna vina. Obiskovalci (kljub slabemu vremenu se jih je zbralo veliko, so sporočili organizatorji) so degustirali več kot 300 vzorcev vin.

Organizator festivala Gregor Kren je povedal, da je letošnji Pop Up Festival v Novem mestu več kot uspel: ''Mislim, da so naše obiskovalce najbolj razveselili vinarji tako iz Argentine, Madžarske, kot tudi iz Portugalske. Vinska klet v gradu Grm je dala svoj pečat.ll Namignil je tudi, da se bo družini Pop Up Festivalov pridružila še ena nova lokacija, vendar ta zaenkrat ostaja skrivnost, se pa obeta v vinski deželi Podravje.

Za kulinariko so poskrbeli Novomeščan Matej Muhvič, tekmovalec Masterchef 2024, ki deluje pod imenom Meal Prep Life, Picerija Chianti – Do Kosti, Klemen slaščičarna in pekarna (Ljubljana), As kulinarika in Gostilnica Barba.

Obiskovalci festivala so lahko poskusili in si ogledali različne izdelke, ki so jih predstavili Maqfino, Anita Sonc – Oblikovanje nakita, Ribogojstvo Goričar, Kmetija Katerna (Vipavska Dolina), Kmetija Urban (Gabrijele), Pernod Ricard, Drinx.si, Evino, Golden Karizma, Leseni Tini in Oster rob.

