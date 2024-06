posavje

Dober kruh potrebuje le nekaj preprostih sestavin, a veliko ljubezni

3.6.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Brežice - V prostorih Mladinskega centra Brežice je te dni potekala prireditev, posvečena domači peki kruha in potice v zahvalo ljubiteljskim pekovkam in pekom za sodelovanje na tekmovanju v peki kruha. Tekmovanje v peki kruha je postalo pomemben del dogodka Dan kruha, vina in salam, s katerim se prične poletno festivalsko dogajanje v Brežicah – Mestna promenada Brežice. Ob tej priložnosti se je župan Občine Brežice Ivan Molan vsem sodelujočim pekovkam in pekom zahvalil s priložnostnimi darili z izdelki Zeliščarske kmetije Fabinc, ki nosijo certifikat odličnosti Brežice Selection/Izbrano. Župan je vsem sodelujočim podelil tudi priznanja in zahvale, so sporočili z občine.

Tekmovanje v peki kruha 2023

Na prireditvi je poznavalka zdravilnih rastlin Veronika Fabinc udeležencem na zanimiv in praktičen način predstavila nekaj rastlin z vrtov in polj, katerih blagodejne učinke premalo poznamo (ajda, ognjič, ameriški slamnik, timijan, žajbelj, bazilika, navadni plešec, ipd.).

V času od 2014 do danes se je tekmovanja v peki kruha, ki poteka v sodelovanju med Občino Brežice in Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, udeležilo več kot 100 pekovk in pekov kruha, posebna zahvala in priznanje so na dogodku namenili pekovkama Anici Travnikar in Sabini Kostevc, ki sodelujeta pri peki kruha vse od prvega tekmovanja.

Priznanja in zahvale za potice

Tekmovanje v peki kruha in potice je občina sooblikovala v tesnem sodelovanju z Društvom kmetic Brežice, ki so prispevale tudi Pravilnik o ocenjevanju kruha in pravilnik o ocenjevanju potic. Na podlagi Pravilnika vsako leto komisija prispele kruhe oceni po naslednjih kriterijih: zunanji videz in oblika, videz in lastnost skorje ter sredice , vonj skorje in sredice in okus skorje in sredice. Na podlagi ocen so izdelki razvrščeni v eno od štirih kategorij: zlato, srebrno ali bronasto priznanje in zahvala.

Letos marca je bilo v sklopu Velikonočne tržnice organizirano tudi prvo tekmovanje v peki potice, ki predstavlja simbol praznikov, družinske povezanosti in tradicije. Tekmovanja se je udeležilo 12 pekovk, kar je odlična spodbuda za nadaljevanje.

Priznanja za peko kruha

Glasbeni program prireditve so pripravili trije nadarjeni mladi glasbeniki Nik Hribar (harmonika), Mai Zupančič (kitara) in Aljaž Vučajnk (bas kitara), prireditev je vodila Anja Urek.

Mladi glasbeniki

Tekmovanju v peki kruha 2024 bo v petek, 14. junija.

Občina Brežice vabi k sodelovanju na letošnjem tekmovanju v peki kruha. Ocenjevanje kruha bo potekalo v petih kategorijah: pšenični kruh, mešani kruh, kruh posebnih vrst, praznični kruh in kruh, vzhajan z drugimi vzhajalnimi sredstvi (droži).

Udeleženci bodo lahko svoj kruh oddali na dan tradicionalne prireditve Dan kruha, vina in salam, v petek, 14. junija, na grajskem dvorišču od 13. 30 do 14. 30. Po ocenjevanje kruha bo možen tudi vodeni ogled razstave vseh kruhov ob 18. ure. Zmagovalci posameznih kategorij bodo razglašeni ta dan na prireditvi na glavnem odru na grajskem dvorišču.

Pozdrav župana

O Zeliščarski kmetiji Fabinc

Na kmetiji Fabinc se že 30 let intenzivno ukvarjajo z gojenjem zdravilnih rastlin in dišavnic. Na naravi prijazen način sami vzgojijo sadike zdravilnih rastlin in dišavnic, jih gojijo in tudi sami predelajo - sušijo, pripravljajo kapljice, mazila, čaje, ... Čeprav je od začetkov minilo že 30 let, še vedno vztrajajo ob manjšem, a zato zelo kakovostnem in preizkušenem izboru zelišč. Izdelki Zeliščarske kmetije Fabinc nosijo certifikat odličnosti Brežice Selection/Izbrano. Pod kolektivno blagovno znamko uvrščajo izdelke in storitve, ki ustrezajo visokim standardom kakovosti, vključujejo lokalno pridelane surovine ali pripovedujejo o tradiciji, kulturi in načinu življenja ljudi, ki živijo na območju občine Brežice, je slednja še zapisala v sporočilu za javnost.

