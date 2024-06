dolenjska

Pol stoletja Društva podeželskih žena Tavžentroža

1.6.2024 | 18:05 | Besedilo in fotografije: R. N.

Veliki Gaber - »Kmečke žene smo ključni gradnik podeželja. Smo srčne, trdne, odločne, povezovalne, gospodarne, iznajdljive in še bi lahko naštevale,« o sebi pravijo članice Društva podeželskih žena Tavžantroža, ki letos praznujejo 50-letnico delovanja.

Jubilej so praznovale danes pri lovski koči v Velikem Gabru, kjer so pripravile slovesnost, na kateri so se ponosno ozrle na prehojeno pot, pogled pa usmerile tudi novim izzivom naproti.

Društvo podeželskih žena Tavžentroža letos praznuje 50-letnico delovanja.

»Počaščena sem, da lahko ob tako pomembnem jubileju stojim tukaj pred vami. Ob ustanovitvi verjetno niste slutile, kakšen razcvet bo društvo z vašo vztrajnostjo doseglo skozi desetletja. Postajale ste močnejše, odgovornejše, bolj izobražene, razgledane. Kmečke žene smo se postavile za svoj jaz. Ob izmenjavi izkušenj, smo ohranjale kulturo, kulinariko, urejena domača dvorišča, ohranjale prelepe domače dolenjske griče. Ni bilo vse z rožicami postlano, a smo zmogle. Še naprej ostanimo povezane, strpne, pozabimo na napake, pokažimo, da je svet lep, še lepši pa bo, če si bomo med samo pomagale. Z roko v roko se bomo lotile novih izzivov, kajti skupaj zmoremo vse,« je zbrane nagovorila Nada Zorec, ki Tavžentrože vodi od leta 2017.

Društvo ima bogato zgodovino. Pred petimi desetletji so dejansko nastali prvi aktivi kmečkih žena tedanje občine Trebnje, ki so delovali pod vodstvom Kmetijske zadruge Trebnje. 90-letna Marija Terlep s Sel pri Šumberku se spominja, da se je na ustanovnem zboru zbralo okoli 15 kmečkih žena. Želja je bila, da se med sabo povežejo in da pridobijo kakšna nova znanja.

»Kmetijska zadruga je organizirala, da smo imele kuharske in šiviljske tečaje. Imele smo krasno učiteljico, sposobna je bila za vse, ime ji je bilo Aurelija,« je povedala Marija, ki je vesela, da se je društvo kasneje tako razvilo.

Predsednica društva Nada Zorec z Marijo Terlep

Danes združuje več kot 300 članic, ki prihajajo iz občin Trebnje, Mirna in Mokronog – Trebelno. Pred leti so pod njihovem okriljem delovale tudi članice iz občine Šentrupert, ki pa so se leta 2010 odločile, da se osamosvojijo in ustanovijo svoje društvo. Tako kot na začetku je tudi zdaj glavni poudarek na izobraževanju. Kot pavi Zorec, se udeležujejo številnih seminarjev, seminarjev in ekskurzij.

»Peljemo kulturo, kulinariko podeželja naprej in vse to prenašamo na mlade rodove. Rade gremo tudi na izlet. Lani smo šle na križarjenje v Grčijo, naslednje leto bi rade to ponovile proti Španiji in Portugalski. Poleg tega smo druga drugi v oporo, če katera potrebuje ramo, da se nasloni,« še dodaja predsednica.

Pred desetimi leti so izdale svoj zbornik, pred petimi razvile društveni prapor, na katerega so zelo ponosne, že vrsto let pripravljajo društveno ocenjevanje kruha, nepogrešljive pa so s svojimi dobrotami na številnih občinskih prireditvah in drugih dogodkih.

Trebanjska županja Mateja Povhe in podžupanja Občine Mokronog - Trebelno Snežka Bizjak

Slovesnosti sta se med drugim udeležili tudi trebanjska županja Mateja Povhe in podžupanja občine Mokronog – Trebelno Snežka Bizjak. Obe sta društvu čestitali za jubilej, marljivim članicam pa zaželeli vse dobro tudi naprej. »Pol stoletja ni majhna doba. V lokalni skupnosti smo zelo ponosni, da vas imamo. Društvo ima trdne temelje, za kar gre zahvala vsem vam,« je dejala Povhe in še dodala, da društvo pomembno prispeva k ohranjanju kulturne identitete krajev v njihovi občini.

