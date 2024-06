dolenjska

Na Dolenjskem najboljši šmarješki prvošolčki

1.6.2024 | 16:30 | L. M.

Novo mesto - V letošnjem šolskem letu je na Dolenjskem ponovno zaživela dolgoletna tradicija Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani v 22 osnovnih šolah in njihovih podružnicah pod sloganom »Zdravo živim in se smejim!«.

Osnovnošolce razredne stopnje nenapovedano celo šolsko leto obiskujejo izvajalke vzgoje za ustno zdravje Zdravstvenega doma Novo mesto in izvedejo kontrolo čistosti zob ter jim podajo ključne napotke za izboljšanje ustne higiene.

Vesela druščina 1. b OŠ Šmarjeta, saj je postala regijski zmagovalec v tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani. (Foto: Andrej Matič, splet OŠ Šmarjeta)

Za zmagovalne razrede so s pomočjo sponzorskih in donatorskih sredstev organizirali zaključno prireditev in vse otroke, ki so se vestno trudili pri ohranjanju ter vzdrževanju ustne higiene, tudi nagradili.

V letošnjem letu so si največ točk priborili otroci iz 1.b razreda Osnovne šole Šmarjeta in postali regijski zmagovalci. Za trud in vztrajnost pri ustni higieni so bili deležni čestitk.

Zaključna prireditev je potekala v Športni dvorani Leona Štuklja in udeležilo se je je približno 400 osnovnošolskih otrok iz Dolenjske regije. Na prireditvi so podelili nagrade in poskrbeli za zabavo z animatorko. Program je popestril prihod Pike Nogavičke.

Izvajalke vzgoje za ustno zdravje v Zdravstvenem domu Novo mesto, ki pišejo zgodbo o uspehu z inovativnimi pristopi, so organizirale zaključno prireditev za otroke z nagradami ter animacijo.

»Akcija je čudovita, otrokom prijazna in zanimiva izkušnja, s katero masovno spodbujamo k vzdrževanju zdravja zob in ustne votline ter se je veselimo tudi v naslednjem letu, ko bomo obeležili že 40. obletnico Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani,« pravijo organizatorice.

Zdravje zob vpliva na splošno zdravje

Zdrava ustna votlina ima pomembno vlogo pri prehranjevanju, sporazumevanju, izražanju, vpliva pa tudi na našo samopodobo ter zunanji videz. Bolezni zob in obzobnih tkiv so močno povezane s kronično nenalezljivimi boleznimi, ki pestijo današnjo družbo in vztrajno naraščajo: debelost, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in okužbe dihal. Ustne bolezni lahko povzročajo tudi težave v času nosečnosti, med najpogostejšimi sta nizka porodna teža in prezgodnji porod.

Kljub vidnim napredkom zobne preventive, številke kurativnih zobozdravstvenih obravnav zaradi neustrezne higiene in pomanjkanja preventivnih obiskov, vztrajno naraščajo. Bolezenske spremembe v ustni votlini, kot so zobna gniloba - karies, bolezni obzobnih tkiv, zobne in čeljustne nepravilnosti, še vedno predstavljajo precejšen zdravstveni, družbeni in ekonomski problem. Na pogostost tovrstnih težav izrazito vpliva nepravilna tehnika ščetkanja, površnost, nerednost v izvajanju ter uživanje sladke, lepljive hrane in pijače z visoko vsebnostjo enostavnih ogljikovih hidratov.

Kabinet vzgoje za ustno zdravje

V Zdravstvenem domu Novo mesto pod okriljem Zdravstveno-vzgojnega centra deluje kabinet vzgoje za ustno zdravje, kjer izvajalke v sodelovanju z zobozdravstvenem timu in naprednimi pedagoškimi pristopi izvajajo vzgojo in promocijo zdravja zob in ustne votline.

V največji možni meri si prizadevajo, da otrokom že v zgodnjem otroštvu privzgojijo dobre prehranjevalne navade in navade, ki spodbujajo vzdrževanje ustnega zdravja. V otroštvu pridobljene veščine je namreč lažje prenesti in ohranjati tudi kasneje v odraslem življenjskem obdobju.

