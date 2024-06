posavje

Delodajalske organizacije podpirajo nadaljevanje projekta JEK 2

1.6.2024 | 11:00 | L. M.

Ljubljana - Reprezentativne delodajalske organizacije (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) izražajo podporo projektu izgradnje nove jedrske elektrarne JEK 2.

Zavračajo očitke petih nevladnih organizacij - Mladi za podnebno pravičnost, Greenpeace Slovenija, Umanotera, Focus in Pravni center za varstvo človekovih pravic - ki so na nedavni tiskovni konferenci izjavile, da je JEK2 zgolj v interesu gospodarskih elit.

V Sloveniji že več let poteka strokovna razprava o smeri elektroenergetskega razvoja. Številni energetski in ostali strokovnjaki so s svojim znanjem in utemeljitvami pomembno prispevali k tej razpravi. "Veseli nas, da so se v procese načrtovanja energetske prihodnosti aktivno vključili tudi študentje naravoslovja in tehnike, ki prav tako podpirajo smer, ki jo je s sprejemom resolucije in najavo referenduma potrdil parlament. Energetska kriza je s skokovitim porastom in nihanjem cen električne energije razgalila odvisnost in ranljivost energetske oskrbe. In to v času, ko stremimo k povečanju čistih energetskih virov in zelenemu ter digitalnem prehodu," pravijo v delodaljaskih organizacijah.



Potreba po trajnostni energetski neodvisnosti in stabilnosti

Energetski prehod je projekt prenove energetske infrastrukture. Potrebujemo trajnostno energetsko neodvisnost, stabilnost in zanesljivost tako za prebivalstvo kot tudi za gospodarstvo. Dolgoročna predvidljivost oskrbe je pomemben del konkurenčnosti našega poslovnega okolja, v katerem delamo in ustvarjamo.

Resolucija o dolgoročni rabi jedrske energije je dobra podlaga za nadaljevanje projekta JEK2, čemur pritrjuje tudi stroka. V Sloveniji imamo pozitivne izkušnje z uporabo te tehnologije, odlični obratovalni rezultati NEK so dokaz znanja naših jedrskih strokovnjakov. Znanje in izkušnje naših strokovnjakov so naša prednost, ki jo je smiselno in nujno uporabiti pri postavljanju temeljev dolgoročne energetske oskrbe.

Kot dokazuje primer nemškega energetskega obrata obnovljivi viri energije potrebujejo v elektroenergetskem sistemu stabilno osnovo, ki jo lahko zagotavljajo zgolj tehnologije, ki morajo biti na voljo 24/7 vse dni v letu. Zato se pridružujemo oceni, da je predlog scenarija OVE v kombinaciji z jedrsko elektrarno strokovno utemeljena izbira, za katero verjamemo, da jo bomo potrdili tudi na najavljenem referendumu.

Z energetsko krizo se je Evropa soočila z realnostjo svojih načrtov. V Sloveniji imamo potencial in znanje, da s premišljenimi odločitvami prenovimo naš elektroenergetski sistem ter si tako ustvarimo ekonomsko osnovo za blaginjo naše in prihodnjih generacij. Prišel je čas, da od besed preidemo k dejanjem.

Tudi Dolenjski ekološki zavod Novo mesto ZA strateški projekt JEK2

V teh dneh so se s sporočilom za javnost oglasili tudi iz Dolenjskega ekološkega zavoda Novo mesto, ki ga vodi Jože Povšič. Naslovili so ga Nerazumno početje nevladnikov pri strateškem projektu RS JEK2.

Pet nevladnih organizacij je po njihovem mnenju v nedavni Izjavi za javnost v Ljubljani uperilo neosnovane, neprimerne in nestrokovne kritike v delo državnega sekretarja mag. Danijela Levičarja, ki je zadolžen za slovenski nacionalni jedrski program in za dolgoročni strateški projekt Republike Slovenije, drugi blok jedrske elektrarne JEK2 v Krškem.

"Glede na dosedanje aktivnosti in delo mag. Levičarja menimo, da je pri svojem delo strokoven, dober organizator in da deluje v skladu s časovnico projekta JEK2. Poleg tega nevladne organizacije, enkrat ena, drugič druga, non stop kritizirajo postopke, ki so vezani na JEK2 in na rabo jedrske energije v Sloveniji. Tudi pri obnovljivih virih energije ni nič drugače, poglejmo samo ovire pri gradnji vodnih in vetrnih elektrarn. Nobena zadeva jim ni po godu! Slovenija pa kot članica Evropske unije krepko zaostaja pri uporabi obnovljivih virov energije (sonce, veter, voda) v kombinaciji z jedrsko energijo," piše Jože Povšič.

Podpora poslancev resoluciji

V Dolenjskemu ekološkemu zavodu so 20. maja letos tudi pisno pozvali vse poslanke in poslance Državnega zbora RS, da glasujejo ZA Resolucijo o miroljubni rabi jedrske energije v Republiki Sloveniji in da glasujejo ZA posvetovalni referendum o JEK2!

"Kot vemo, je bila Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije s strani poslank in poslancev v Državnem zboru RS sprejeta z 90% podporo, kar pomeni z izjemno visoko večino in z izjemno visokim političnim konsenzom. Prav ti poslanci in poslanke Državnega zbora RS pa predstavljajo visoko večino državljank in državljanov Republike Slovenije. Ponosni smo, da smo se kot ekološka in okoljevarstvena organizacija v Dolenjskem ekološkem zavodu z izobraževalnimi, radijskimi oddajami in strokovnimi predavanji aktivno vključil v dolgoročni energetski strateški projekt Republike Slovenije, v načrtovanje in izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne JEK2 v Krškem," pravijo v pismu.

"Nevladne organizacije ne bi smele le nagajati"

Menijo, da bi tako morale ravnati tudi vse druge okoljevarstvene organizacije, "ne pa samo protestirati na ulicah, pozivati odgovorne osebe k odstopu in nagajati na vsakem koraku. Slovenija bo v prihodnje potrebovala zanesljiv in zmogljiv vir električne energije (JEK2), saj bodo elektrarne na fosilna goriva (premog, nafta, plin) zaradi prevelikih izpustov toplogrednih plinov postopoma usahnile. Po projekcijah pa se bo poraba elektične energije v Sloveniji, v roku 25 let, podvojila."

