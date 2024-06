družabno

Legendarni Oto Pestner

1.6.2024 | 14:10 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Uroš Raztresen

Belokranjec Uroš Raztresen in legenda slovenske glasbe Oto Pestner.

68-letni Oto Pestner sodi med največje legende slovenske glasbe. Eden njegovih prvih nastopov je bil v TV oddaji Veseli tobogan, ki jo je vodil legendarni Belokranjec Toni Gašperič. Od takrat je nizal uspeh za uspehom, hit za hitom. Pri nobeni zvrsti se ni ustavil, največje uspehe pa je požel na področju črnske duhovne glasbe, narodno zabavnih viž in popa.

Njegov izjemen tenor še danes navdušuje vse generacije, s precej mlajšimi od sebe pa je vedno pripravljen na sodelovanje kot pevec ali pa skladatelj. V vsej svoji glasbeni karieri je z različnimi zasedbami in tudi kot solist izdal mnogo LP in CD plošč in kaset in na vsaki je vsaj ena skladba, ki je postala ponarodela. Tudi na glasbenih festivalih je požel vrsto zmag, malokdo pa ve, da je zmagal celo na slovitem San Remu. To je bila sicer otroška izvedba tega italijanskega festivala, na katerem je bila tedanja Jugoslavija kar dobro zastopana. V žiriji je bil tudi slavni režiser Vittorio De Sica, ki je z ostalimi žiranti zmago prisodili Pestnerju, dečku iz Slovenije. Za tiste čase je bilo to mnogim na San Remu težko dojeti.

New Swing Quarter, Pepel in kri, Alpski kvintet ali pa Oto kot solist – čisto vseeno je, povsod je bil ta izjemen vokalist v ospredju doma in po svetu. Z legendo slovenske glasbe se je na nedavnem snemanju že 36. Alpskega večeru v Bohinju fotografiral tudi Belokranjec Uroš Raztresen, ki je bil režiser prireditve, med drugim pa ga poznamo tudi kot odličnega fotografa in profesorja medijske produkcije na Višji medijski šoli v Novem mestu.

