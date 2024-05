dolenjska

Skupna dobrota je močnejša od vsega

30.5.2024 | 10:30 | Besedilo: M. Ž.

Foto: Robert Kokol - Foto Asja

Novo mesto - Rotary klub Novo mesto danes obeležuje 30 let dobrodelnega in humanitarnega delovanja. V vseh teh letih so zbrali in razdelili za več kot milijon evrov pomoči, »milijon nasmehov, veselja, včasih tudi solz,« kot je dejal predsednik Boris Lavrič v nagovoru zbranim na nedavnem dobrodelnem dogodku ob jubileju, na katerem je nastopila novomeška skupina Dan D.

Predsednik Rotary kluba Novo mesto Boris Lavrič je predsedniku Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jožetu Okornu predal ček za 5.000 evrov (na levi).

Dan D za njihov klub, je po besedah Lavriča, bil 30. maja leta 1994, ko je skupina desetih mož sledila zgledu Rotary gibanja in v Novem mestu ustanovila svoj klub, ki je bil že čez dve leti sprejet v svetovno gibanje Rotary International, ki je bilo leta 1905 ustanovljeno v Chicagu v Združenih državah Amerike. »Danes je to svetovno gibanje, ki združuje okoli 46.000 klubov in 1,4 milijona dobrih, dobrodelnih in humanitarnih duš. Ljudi, ki jim je mar za ta svet in za sočloveka,« je poudaril.

Od desetih ustanovnih članov novomeškega kluba so še danes aktivni Marjan Blažič, Vlado Petrovič in Tone Zupanc. Danes ima klub 27 članov, katerih poklicne poti segajo na različna področja gospodarstva, uprave, zdravstva, izobraževanja, kulture in raziskovanja, njihov častni član je bil tudi novomeški olimpionik Leon Štukelj.

V letih delovanja so izvedli številne dobrodelne akcije, ki so omogočile financiranje njihovega širokega dobrodelnega programa v lokalnem in širšem okolju. Naj samo omenimo botrstvo trojčkom in četverčkom, različne oblike pomoči posameznikom, družinam in društvom, pomoč socialno šibkim učencem, nakup računalnikov in rabljenih koles za šolarje, nakup popolnoma opremljene mobilne hiške za žrtve potresa v Petrinji, pomoč prizadetim v lanskih poplavah, štipendiranje dijakov in študentov zbiranje oblačil, obuval in ostalih potrebščin v sodelovanju z Lions klubom Novo mesto … Zelo dobro sodelujejo tudi z novomeškim območnim združenjem Rdečega križa.

Glasbeni gostje dobrodelnega večera ob 30-letnici kluba so bili Dan D.

Društvu paraplegikov za avto

Že vrsto let pomagajo Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja in tudi ob jubileju niso pozabili nanje ter jim s 5.000 evri pomagali pri nakupu prilagojenega vozila. Kot je za Dolenjski list povedal njegov predsednik Jože Okoren, društvo z Rotary klubom Novo mesto sodeluje že dobrih 25 let. »Malodane od same ustanovitve kluba, ko je bila že prva njihova večja pomoč pri nakupu in adaptaciji dostopnega stanovanja za bivanje invalida na vozičku. Mladi invalid je lahko zapustil dom starejših občanov in s partnerico zaživel samostojnejše življenje in si ustvaril družino,« je dejal in dodal, da so njihove donacije porabili za nakup prilagojenih vozil, doplačilo invalidskega vozička, izvedbo programov, pri gradnji novih večnamenskih prostorov za delovanje …

Tri starostne skupine

Rotary klub Novo mesto deluje v treh starostnih skupinah, v najmlajši skupini Interact so stari od 12 do 18 let, med 18 in 30 letom delujejo v skupini Rotaract, potem pa so vabljeni, da vstopijo v klub »starejših«.

Vse rotarijce na njihovi poti vodi predanost dobrodelnemu delovanju, člani pa delujejo tako, kot pove Boris Lavrič, da vedno varujejo osebno identiteto človeka brez kakršnihkoli zunanjih vplivov, upoštevajoč versko in miselno svobodo ter politične usmeritve. »Skupaj lahko naredimo še več, skupaj smo močnejši!« je še poudaril.

