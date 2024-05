kronika

S ceste in v drevo

30.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 8.39 je v naselju Mali Slatnik pri Novem mestu osebno vozilo zdrsnilo s ceste in se zaletelo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator in pomagali pri oskrbi ponesrečene osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v SB Novo mesto.

Simbolna slika (foto: arhiv; PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE, izvod 2.UDOVČ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 7:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 1.GOSTILNA, GRMADA, 2.ŽTP-FOTOGRAF;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE izvod 1.PROTI DEDU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Trebelno.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7.50 in 11. uro na območju TP Spodnji stari grad in Libna in med 12. in 14. uro na območju TP Glake; na področju nadzorništva Krško okolica med 11. in 14. uro na območju TP Cesta, Senožete, Gora, Straža gora in Čretež ter na področju nadzorništva Sevnica med 10. in 12. uro na območju TP Rekštanj.

