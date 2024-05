kronika

Vozniku traktorja zaradi smrti otroka 22 mesecev zapora

29.5.2024 | 10:00 | STA; M. K.

Novo mesto - Novomeško okrožno sodišče je 54-letnega voznika traktorja zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obsodilo na zaporno kazen leto in 10 mesecev zapora, poročajo Slovenske novice. 54-letnik je aprila lani v Starih Žagah v občini Dolenjske Toplice na nakladalni žlici na traktorju vozil 11-letnega otroka. Med vožnjo se je žlica odprla in 11-letnik je padel s traktorja in umrl.

Voznik je krivdo priznal. Dodal je še, da je tudi njega dogodek zelo prizadel, poiskati je moral psihiatrično pomoč, poročajo Slovenske novice.

Fotografija v nesreči udeleženega traktorja (Foto: PU Novo mesto)

Izvedenec prometne, avtomobilske in strojne stroke je po navedbah časopisa ocenil, da je bil traktorski priključek verjetno domače izdelave, poškodovan pa naj bi bil že pred nesrečo, saj je bil na traktor postavljen v transportni položaj s povezovalnim trakom.

Sodnica Maja Beg je sledila predlogu tožilke Andrejke Dvornik, ki je predlagala zaporno kazen leto in 10 mesecev zapora in že sama dejala, naj obtoženi kazen odsluži z družbenokoristnim delom. Kazenski zakonik za storitev kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti predvideva do osem let zapora.

Je pa sodnica v obrazložitvi sodbe opozorila, da je voznik traktorja otroka na priključku prevažal lahkomiselno, deček pa se je verjetno nenamerno prijel ali naslonil na ročico, s čimer se je priključek prekucnil. Sodišče je vozniku izreklo tudi stransko kazen prepoved vožnje vozil kategorij B in F za leto in pol. Je pa že njegova zagovornica Anita Klobučar poudarila tudi dejstvo, da ima obtoženi prazen kazenski list in prazno evidenco o prekrških, čeprav je kot poklicni voznik veliko na cestah, tudi v tujini, še poročajo Slovenske novice.

