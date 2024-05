družabno

Martin Strel se je spet poročil

29.5.2024 | 09:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Maya Peron Strel

Srečna mladoporočenca Martin Strel in njegova Maya.

69-letni Martin Strel, poklicni ultra maratonski plavalec in večkratni svetovni rekorder v plavanju na dolgih razdaljah, ki je še ne dolgo nazaj dejal, da mu še ena poroka ne pade na misel, je vendar le “pokleknil”. Z dolgoletno partnerico Mayo Peron sta si, potem ko sta se razšla in lani začela postavljati življenje vsak po svoje, izrekla usodni da. Po nizu čudnih naključij in Martinovi vztrajnosti ju je življenje spet združilo in zdaj sta tudi uradno mož in žena. Očitno so si nekateri odnosi pač usojeni.

Poročila sta se na upravni enoti, brez svatov in brez prič. Na hitro, a s polno smeha. Poročno slavje za družino in prijatelje, z obredom, cvetjem in izmenjavo prstanov, bosta pripravila konec poletja. “Verjetno midva ne bi bila midva, če se ne bi nekaj ur pred poroko odločila, da so šopek in prstana pa vendarle nujni na poroki. Celotna zgodba je še toliko bolj “posebna”, saj je bil to prvi delovni dan v letu in zgodaj zjutraj cvetličarne še niso bile preplavljene s svežim cvetjem, izbrana zlatarna je bila sicer odprta, a graverji niso ravno stali v vrsti,” nam je tisti usodni dan opisala Maya.

Mladoporočenca sta le našla lepo vrtnico, cvetličarka je namesto šlajerja dodala kar borovničevje, prstana pa sta imela narejeno gravuro le uro pred poroko. Torej, vse je bilo nared tik pred zdajci in pred matičarko sta stopila nasmejana in razigrana. Takšnih porok verjetno ni bilo ravno veliko, a smeh je zagotovo tudi matičarki polepšal dan. Takoj po vzorno izrečenem “da” sta Martin in Maya nekaj dni preživela v elitnem hotelu v sosednji Avstriji, kar je bilo čisto njuno poročno slavje. Glede na to, da sta v življenju že sicer veliko na poti, o kakšnem daljšem poročnem potovanju ne razmišljata. Tudi skupnega življenja si še nista organizirala, saj niti ne vesta, katero celino bi izbrala za svoj dom. Zaenkrat sta le soseda, ki precej časa preživita skupaj in takšen način življenja nedavno poročenemu paru zaenkrat najbolj ustreza.

“Našla sva se dva samosvoja vizionarja, ki jima je svoboda velika vrednota. Kako se bo izšlo, ne ve niti ciganka, a verjetno sva oba ravno prav nora, da bi se lahko celo dobro,” je za našo rubriko povedala duhovita Maya.

