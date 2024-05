gospodarstvo

Za projekt JEK 2

29.5.2024 | 08:45 | Jože Povšič, izvršni in strokovni direktor Dolenjskega ekološkega zavoda Novo mesto

Kot ekološka in okoljevarstvena organizacija se je Dolenjski ekološki zavod DEZ Novo mesto z izobraževalnimi oddajami in s strokovnimi predavanji aktivno vključil v dolgoročni energetski strateški projekt Republike Slovenije – načrtovanje in gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne JEK 2 v Krškem. Slovenija v prihodnje potrebuje zanesljiv in zmogljiv vir električne energije, saj bodo elektrarne na fosilna goriva (premog, nafta, plin) zaradi prevelikih izpustov toplogrednih plinov postopoma usahnile, po projekcijah pa se bo poraba električne energije v naslednjih 25 letih podvojila.

Zato moramo poleg obnovljivih virov energije (sonce, veter, voda) zagotoviti dolgoročno rabo jedrske energije v Sloveniji, ki bo prispevala k energetski neodvisnosti, oskrbi in varnosti, predvsem pa k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ob sočasnem ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti ter trajnostnemu razvoju države in postopen prehod v nizkoogljično družbo.

V Dolenjskem ekološkem zavodu podpiramo gradnjo JEK 2, in sicer pod pogoji, ki smo jih že pisno in ustno navedli več odgovornim osebam pravnih oseb in državnih ustanov, tj.:

– da v jedrsko elektrarno JEK 2 vgradimo najboljšo svetovno tehnologijo in opremo;

– da v JEK 2 vgradimo najboljše varnostne sisteme;

– da zraven nove jedrske elektrarne JEK 2 zgradimo hladilni stolp za hladitev jedrskega reaktorja, namesto da ga hladimo z vodo iz reke Save, s ciljem, da ne bomo Save dodatno »pregrevali«.

Vsi ti pogoji so znanstveno, tehnično, inženirsko, strokovno in tehnološko znani in izvedljivi ter tudi že zagotovljeni v strateških dokumentih države.

Zanesljiva energetska oskrba, energetska neodvisnost države in trajnostni razvoj v okviru izzivov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in ohranjanja okolja so ključne prioritete pri prehodu v nizkoogljično družbo. Jedrsko energijo je Evropska komisija prepoznana in vključila med tehnologije, ki jih taksonomija Evropske unije določa kot trajnostne in ki bistveno prispevajo k trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzorovanju onesnaženja ter varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Politični in strokovni konsenz glede nadaljnje rabe jedrske energije v Sloveniji je skoraj stoodstoten. Pri podpori projektu JEK 2 je slovenska politika skoraj enotna. To je dober znak za vsesplošno javno podporo temu strateškemu projektu države.

Glede rabe in varnosti jedrske energije pozivamo k odprtemu in transparentnemu dialogu z državljani, s pravnimi osebami in z državnimi ustanovami, vključno s posvetovanji, z javnimi razpravami, informacijskimi kampanjami in z izobraževanjem. Jedrska energija je varna energija ob upoštevanju vseh strokovnih in varnostnih standardov, podobno kot pri drugih energijah.

V Sloveniji smo z domačimi viri v letu 2022 pokrili le 70 odstotkov potreb po električni energiji. Pričakovana nadaljnja rast uvozne odvisnosti Slovenije je strateško nesprejemljiva. Če želimo biti na področju električne energije samooskrbni, po dostopnih cenah, potrebujemo nove, zmogljive, zanesljive in hkrati do okolja prijazne vire električne energije, saj bomo v nasprotnem primeru več kot 60% električne energije po visokih cenah uvažali iz tujine.

