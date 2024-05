kronika

Avto v drog in na streho

23.5.2024 | 18:45

Ob 10.53 je v Dolnji Težki Vodi, občina Novo mesto, osebno vozilo trčilo v drog javne razsvetljave in obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto prometne nesreče, odklopili akumulator, pomagali policistom pri usmerjanju prometa, posuli razlite meteorne tekočine, postavili vozilo na kolesa, pomagali vlečni službi, očistili cestišče in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so dve osebi oskrbeli na kraju, nadaljnje pomoči nista potrebovala.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 24. 5. 2024:

- od 7:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL, TP ROŽIČ VRH, TP STRAŽNJI VRH, TP ZADRUŽNA ZIDANICA, TP MAVRLEN, TP DOBLIČKA GORA 2;

- od 7:30 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU na izvodu PROTI AVTOMEHANIKU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek 24. 5. 2024:

- od 7:30 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP MALE POLJANE 1997;

- od 8:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE;

- od 11:00 do 14:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP GOR. TOPLICE 1985.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 24. 5. 2024:

- od 7:30 do 8:30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 1;

