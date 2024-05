gospodarstvo

DZ sprejel resolucijo o dolgoročni rabi jedrske energije

23.5.2024 | 13:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Krško - DZ je danes s 70 glasovi za in osmimi proti sprejel resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Dokument je izraz politične volje za nadaljnjo rabo in razvoj jedrske energije v državi, vključno z gradnjo drugega bloka krške nuklearke (Jek 2).

Jek (Foto: arhiv; N. Tejić)

Vse poslanske skupine z izjemo Levice so v sredo predstavljenih stališčih resolucijo podprle, saj da je nadaljnja miroljubna raba jedrske energije v državi pomembna kot ena od rešitev pri prehodu na nizkoogljične vire energije. Načela v resoluciji naj bi med drugim zagotovila vključenost vseh deležnikov pri razvoju področja in novih investicijah, kot bo Jek 2, vključno s presojanjem smotrnosti projektov in nadzorom.

"Resolucija podaja ključne cilje in politične usmeritve za nadgradnjo delovanja jedrskega programa iz današnjega načina zagotavljanja stabilnega in varnega obratovanja Nuklearne elektrarne Krško (Nek) z razvojnim načinom razmišljanja in delovanja," je v sredo ob obravnavi predloga v DZ dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za nacionalni jedrski program, Danijel Levičar.

V Levici so sprejetju dokumenta nasprotovali, dokler ne bo znan izid referenduma o Jeku 2. Menijo, da je resolucija namenjena le temu, da se "zabetonira" gradnja Jeka 2. "Jedrska energija sama po sebi ni problematična, postane pa težava, če se jo razume kot eno ogromno centralno elektrarno, ki je praviloma nasedla investicija že pred samo gradnjo," je v sredo dejal Matej Tašner Vatovec (Levica).

Dodal je, da dokument jedrsko energijo prikazuje kot nizkoogljično, tako rekoč brez vplivov na okolje, kot samooskrbno in najcenejšo ter neizogibno vrsto energije za Slovenijo, pozablja pa se na problematične vidike, kot so sta denimo odvisnost od uvoza goriva in njegova cena.

V Levici so danes vztrajali, da je glasovanje o resoluciji, preden je znan rezultat referenduma, saj bo ta povezan tudi z resolucijo, nezakonito. Tašner Vatovec je zato vnovič predlagal, da se pred glasovanjem o resoluciji pridobi mnenje zakonodajno-pravne službe DZ o njegovi zakonitosti.

Predsednica DZ in poslanka Svobode Urška Klakočar Zupančič je posledično predlagala, da poslanci glasujejo, ali je treba najprej pridobiti to mnenje, kar pa so s 15 glasovi za in 65 proti zavrnili. Tudi sama je sicer menila, da glasovanje ni nezakonito, saj da resolucija ni zavezujoč pravni akt, temveč bolj političen.

Danes je sicer proti resoluciji zaradi nejasnosti o zakonitosti glasovanja glasovala tudi nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Prav tako se je za pridobitev mnenja zakonodajno-pravne službe DZ zavzel poslanec Svobode Miroslav Gregorič, ob glasovanju pa je dokumentu odrekel podporo, ker je po njegovi oceni navijaški.

Resolucija, ki nosi naslov Jedrska energija za prihodnost Slovenije, med drugim ugotavlja, da je jedrska energija strateški vir energije, ki ima pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev blaženja podnebnih sprememb, zato naj bo del energetske politike in oblikovanja smernic za izrabo energetske mešanice jedrske energije in obnovljivih virov.

Izraža podporo projektu Jeka 2, ki da bo strateškega pomena za dolgoročno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo in za prehod v nizkoogljično družbo.

Med smernicami v resoluciji je, naj se rabo jedrske energije vključi v ostale nacionalne strategije, naj se pripravi ustrezne programe izobraževanj in usposabljanj za zagotovitev ustreznega kadra za potrebe jedrske industrije ter naj se poudari pomen raziskav in razvoja na področju jedrske energije.

Predvidena je podpora izgradnji novih jedrskih elektrarn, vključno z malimi modularnimi reaktorji, če bo to ekonomsko smotrno, tehnično izvedljivo in koristno za stanje okolja, in sicer ob zagotavljanju neodvisnega in civilnega nadzora investicij.

