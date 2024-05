gospodarstvo

Na ljubljanski tržnici zaživela trgovina z domačimi izdelki

23.5.2024 | 14:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Na ljubljanski tržnici pod Plečnikovimi arkadami je zaživela nova trgovina, v kateri bodo kupcem na voljo hrana in izdelki s slovenskega podeželja. Trgovina pri zmaju je plod sodelovanja Zadružne zveze Slovenije in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ter je namenjena tako prodaji kot promociji slovenskega.

Trgovina pri zmaju (Foto: Grm Novo mesto)

"Z odprtjem te trgovine so zadruge dobile priložnost, da pridejo na ljubljansko tržnico in se predstavijo ljubljanskim kupcem ter obiskovalcem. Tu pa ne bo potekalo le trgovanje, ampak imajo zadruge tu tudi možnost promocije in predstavitve novih slovenskih izdelkov," je ob robu odprtja poudaril predsednik zadružne zveze Borut Florjančič. Kot je dodal, gre za prvo tako sodelovanje več zadrug pod eno znamko v Ljubljani.

K sodelovanju so povabili vse zadruge. Zaenkrat je v trgovini s svojo ponudbo prisotnih deset zadrug, dve zadružni podjetji, zadružna mlekarna, zadružna oljarna in pet zadružnih kleti.

Med njimi so tudi Kmetijska zadruga Tolmin, njihova zadružna Mlekarna Planika in kmetijska zadruga Sloga Kranj. Direktor Kmetijske zadruge Tolmin Nikola Šavle v tem projektu vidi dodatno možnost za predstavitev svoje ponudbe Ljubljani. "Zelo ponosni smo, da lahko sodelujemo v tem projektu, kjer so soudeleženi vsi trije deležniki: šolstvo, gospodarstvo in direktno primarni sektor," pa je dejala Marija Mehle iz Sloge.

Florjančič je ob tem izrazil prepričanje, da se bo v prihodnje sodelovanju pridružilo še več zadrug.

V sodelovanju s Slaščičarno in pekarno Klemen iz Trzina so začeli razvijati tudi zadružni kruh, pekovske izdelke in slaščice iz zadružnih surovin. Kot so danes napovedali, bo kruh na policah od ponedeljka.

Dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Lea-Marija Colarič-Jakše je poudarila, da svojim študentom prenašajo predvsem bistvene vrednote podeželja, kjer je v ospredju "pridelava kakovostne in zdrave slovenske hrane s poudarkom na kratki poti od vil do vilic, od njive do mize".

Pomembno se jim zdi tudi pridobivanje praktičnih izkušenj, zaradi česar so odprli učilno okusov na ljubljanski tržnici. Njihovi študentje bodo tu opravljali praktično usposabljanje. "Vizija učilne okusov zadružne zveze in visoke šole za upravljanje podeželja je, da v Ljubljani ponudimo pristne domače okuse in da se tu dnevno ali tedensko predstavijo posamezne zadruge," je dejala Colarič-Jakše.

Ponudba v trgovini bo, kot izpostavljajo glavni akterji, domača, kakovostna in sezonska ter se bo stalno nadgrajevala. Trgovina bo v polnosti zaživela jeseni.

