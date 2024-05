kultura

V Jakčevem domu ustvarja šest domačih in tujih umetnikov

23.5.2024 | 10:00 | STA; M. K.

Novo mesto - V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja Novo mesto poteka jubilejna, 20. mednarodna likovna kolonija, ki gosti šest akademsko izobraženih likovnikov iz Slovenije, Italije in Avstrije. V ta namen so razstaviščne prostore za nekaj dni spremenili v skupinski atelje, dela, ki bodo nastala, pa bodo na koncu razstavljena na skupinski razstavi.

Včerajšnja novinarska konferenca - Robert Lozar, Gregor Macedoni in Jasna Dokl Osolnik (Foto: MONM)

Likovna kolonija poteka v okviru 20. Novomeških likovnih dni, v njej pa od ponedeljka ustvarjajo Borut Beus, Miha Erič, Jurij Kalan, Bianca Francesca Sarafin in Maria Giovanna Zanella iz Italije ter Larissa Tomassetti iz Avstrije.

Umetniki bodo ustvarjali do sobote, njihova dela bodo nato razstavljena na skupinski razstavi, ki bo od 14. avgusta do 27. oktobra na ogled v galeriji Dolenjskega muzeja. Po besedah direktorice Jasne Dokl Osolnik so bila do zdaj na razstavah po koloniji razstavljena le dela, ki so nastala tistega leta, ker je letos jubilejna, pa bodo tokrat razstavljena tudi dela, ki so nastala na kolonijah v preteklih letih. Skupaj se je nabralo 149 del 133 umetnikov.

"Razstava bo zasnovana kot pregled najboljših del, ki smo jih načrtno zbirali dvajset let, z njimi pa se bodo prepletala tudi dela, ki bodo nastala na letošnji koloniji," je povedala na novinarski konferenci, na kateri so včeraj predstavili letošnje Novomeške likovne dneve. Dela bodo predstavljena tudi z animirano video projekcijo na glasbeni podlagi, ki gledalcem omogoča drugačen pogled in polnejše doživljanje likovnih del.

Umetniški vodja kolonije je črnomaljski umetnik Robert Lozar, ki je z ustvarjalci zadovoljen. "Moj vtis je, da smo dobili zelo zanimivo skupino, ki je zelo delovna, v njej pa se prepletata tako ženska kot moška energija. Pričakujem, da bodo nastala zelo zanimiva dela," je dejal.

Novinarske konference se je udeležil tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je kolonijo označil kot nekaj, kar mesto bogati in kar je zato vredno podpore občine. Spomnil je, da bo v kratkem stekla tudi prenova Narodnega doma, ki stoji v neposredni bližini Jakčevega doma in v katerem bo večji del namenjen kulturi in kulturnemu ustvarjanju.

