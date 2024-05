kultura

Častno Valvasorjevo priznanje Občini Brežice

22.5.2024 | 11:30 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Ljubljana/Brežice - Poročačli smo, da je v Narodni galeriji v Ljubljani v torek potekala slovesnost s podelitvijo Valvasorjevih odličij, na kateri je Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo prejel Kostanjevičan dr. Andrej Smrekar. Častno Valvasorjevo priznanje pa je med drugim prejela tudi Občina Brežice, in sicer za celostno prenovo Vodovodnega stolpa in vzpostavitev tamkajšnjega Centra za obiskovalce.

Občina Brežice je z obnovo Vodovodnega stolpa in vzpostavitvijo Centra za obiskovalce poskrbela za celovito prenovo izjemne kulturne dediščine, so ob tem sporočili z brežiške občine in dodali, da je kljub tehnično, vsebinsko in finančno zahtevnemu projektu skupaj z vsemi deležniki uspešno izvedla prenovo, upravljanje pa zaupala Posavskemu muzeju Brežice - javnemu zavodu z bogatimi izkušnjami na področju upravljanja z dediščino, ki s svojim delom hkrati sooblikuje razvoj območja.

Župan Ivan Molan se je ob prejemu častnega Valvasorjevega priznanja zahvalil in v nagovoru poudaril, da gre za izjemno priznanje v letu, ko Vodovodni stolp praznuje 110 let. ''S skupnimi močmi različnih deležnikov (nadzorniki, izvajalci, projektanti, Posavski muzej Brežice, Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto in Društvo za oživitev mesta Brežice), nam je uspelo urediti in oživiti simbol občine, ki je bil po zadnjem potresu v Petrinji še veliko bolj v slabšem stanju. Danes je v njem zelo prijeten muzej, ki je posvečen našemu največjemu bogastvu- vodi. Obiskovalci lahko dostopajo do najvišje točke stolpa – razgledne točke, ki je urejena v nekdanjem vodohranu in ponuja osupljiv 360-stopinjski razgled na Brežice in okolico. Ob stolpu pa smo uredili tudi Center za obiskovalce s kavarno. To je priznanje vseh, ki so pri projektu obnove sodelovali,'' je še poudaril Molan in zbrane povabil v destinacijo Brežice.

Dogodka se je udeležil tudi dr. Aleš Musar, soprog predsednice RS dr. Nataše Pirc Musar (levo), ki je županu čestital za izjemen dosežek in prizadevanja pri ohranjanju kulturne dediščine v občini.

Nagrado Valvasorjevih odličij je leta 1971 ustanovila Skupnost muzejev Slovenije ob 150-letnici nastanka Kranjskega deželnega muzeja, ki je bil prvi muzej na Slovenskem. Od leta 1998 odličja podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Valvasorjeva odličja predstavljajo najvišja stanovska priznanja za posebne dosežke v muzejstvu.

