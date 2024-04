novice

Kaj prinaša novi Dolenjski list

25.4.2024 | 11:10

Četrtek je dan za Dolenjski list, ki vam tudi tokrat v branje ponuja zanimive vsebine.

→ 70 let Krke - to ni starost, to so izkušnje.

→ Občina Škocjan se je odločila, da požgani vrtec v romskem naselju v Dobruški vasi do konca maja nadomesti z novim

→ Posledica zdravniške stavke je tudi po 260 obiskov urgence na dan.

→ Kadrovski bazen je skoraj prazen - nekateri delodajalci povpraševanj sploh več ne objavljajo.

→ Občina Trebnje bo novo športno dvorano gradila sama.

→ V Šentjerneju začeli urejati prostore za novega zobozdravnika koncesionarja.

→ Društvo vinogradnikov Šentjanž ima nove prostore, županovo vino pa prihaja s Studenca.

→ Semič bo do pomladi prihodnjega leta bogatejši za veliko zeleno oazo.

→ Dolenjska flota ima novega člana - pilotska kabina pristala na dvorišču kavarne.

→ Izjemen uspeh novomeškega in brežiškega zbora na tekmovanju Naša pesem

→ Novi kralj cvička Andrej Grabnar je z vinogradništvom povezan že od otroštva.

