Na voljo 650 tisočakov

24.4.2024 | 10:40 | M. K.

Krško - Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni partner ribiškega LAS Posavje 2021-2027 objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na svojem območju v letu 2024 iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Na voljo je 650.000 evrov, od tega za posamezno operacijo 150.000 evrov. Javni poziv je odprt do 12. junija, so sporočili iz agencije.

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je od 50 % do 100 %.

Prijavitelji so lahko fizične osebe in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko/poslovno enoto na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Podrobnosti so na voljo tu.

