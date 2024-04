družabno

Denar in rit sta za skrit

24.4.2024 | 19:00 | Tekst: Andreja Habjan

Foto: Jadranka Meglen

Na Dvoru pri Žužemberku je tamkajšnje kulturno društvo nedavno gostilo Ivanko Zagorc (na fotografiji desno) iz Šmarjete, avtorico knjige Denar in rit sta za skrit. Upokojena vzgojiteljica in avtorica več otroških slikanic se je po branju odmevne knjige Milene Kavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače čutila izzvano in je želela dokazati, da sta bila ljubezen in življenje naših prednikov tudi lepa, in ne samo kruta. Kot prostovoljka se namreč veliko druži z ljudmi v domu za starejše, je pa tudi voznica Prostoferja, zato je z njimi lažje navezovala stike, da so ji zaupali.

Tako so na plan vrele zgodbe njihovega življenja, ki jih je Ivanka Zagorc pridno zapisovala in nato zbrala v knjigi, ki ne sodi v leposlovje, pač pa med zgodovinske priročnike.

Vsebino knjige je z občutenimi ilustracijami opremil član KD Dvor Rožle Matko (levo). Rožle, ki mu je bil v mladih letih vzornik španski umetnik Salvador Dali, je tokrat sprostil svojo bujno domišljijo in navdušil avtorico, ki pravi, da sta knjigo Denar in rit sta za skrit ustvarila skupaj. Vsebina razkriva mnoge tople zgodbe iz preteklosti, ki jih je na predstavitvenem večeru obogatila še mlada pesnica Aleksandra Angelski (na sredini) s svojo intimno in razmišljujočo poezijo.

‹ nazaj