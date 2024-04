gospodarstvo

Renault leto začel z višjimi prihodki

23.4.2024 | 18:30 | STA; M. K.

Pariz - Francoska avtomobilska skupina Renault, pod okrilje katere sodi novomeški Revoz, je v prvem letošnjem četrtletju zabeležila 11,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Skupno je prodala več vozil kot v lanskih prvih treh mesecih, pri čemer je bil delež električnih vozil nekoliko manjši.

"Gre za najmočnejše četrtletje po letu 2019 v absolutnem smislu," je poročilu o prihodkih, ki ga je danes objavila skupina, dejal glavni finančni direktor Thierry Pieton.

Prihodki od prodaje so bili ob neupoštevanju tečajnih razlik višji za 5,9 odstotka. Te so vplivale tudi na prihodke v avtomobilskem segmentu, ki so bili z 10,4 milijarde evrov nižji za 0,7 odstotka, ob neupoštevanju tečajnih razlik pa za 3,6 odstotka višji.

Skupina je v prvem četrtletju prodala 549.099 vozil, kar je 2,6 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Delež elektrificiranih vozil je narasel za osem odstotnih točk na 48 odstotkov, v skupini pa napovedujejo nadaljnjo rast ob začetku prodaje električnih modelov Scenic, Renault 5 in Renault 4. Delež električnih vozil je znašal 10,5 odstotka, potem ko je bil v enakem obdobju lani pri 11 odstotkih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Finančni posli skupine, kamor spada tudi kreditiranje kupcev oz. obročno plačevanje, so znašali 1,2 milijarde evrov, kar je 27,9-odstotno medletno povečanje. Razlog so po navedbah skupine višje obrestne mere.

Družba je ob tem potrdila svoja letošnja poslovna pričakovanja. Med drugim za letos pričakuje operativno maržo skupine v višini vsaj 7,5 odstotka.

Renault se je lani zaradi povečanja prodaje na račun novih modelov in zvišanja cen vrnil k dobičku.

