Spet nevarnost pozebe in sneg do nižin. Kje ga bo zapadlo največ?

22.4.2024 | 12:30 | M. K.

V noči na torek in nato čez dan se obeta podoben scenarij kot v preteklem tednu.

Tako je bilo prejšnji torek, kako bo jutri? (Foto: S. Bizjak)

Danes so se začeli zbirati oblaki, ki bodo do večera pripravljeni, da iz sebe iztisnjejo kapljice. Najprej v obliki dežja, ob močnejših padavinah pa se lahko meja sneženja spusti vse do nižin, napovedujejo vremenoslovci na Agenciji RS za okolje. Njihovi ljubiteljski kolegi pri vremenskem portalu Neurje.si so še bolj konkretni. »Po nižinah Notranjske, Dolenjske in Štajerske lahko tako znova pričakujemo sneženje. Zanimivo je tudi dejstvo, da bo Rogla očitno do četrtka prejela obilno snežno pošiljko, saj lahko pade preko pol metra snega - več kot pozimi. Izdatna snežna odeja bo prav tako prekrila severni del države, kjer bodo padavine najbolj intenzivne,« so zapisali na svoji Facebook strani, kjer so objavili tudi karto predvidene količine novozapadlega snega do 12. ure v torek.

Snežna napoved Neurje.si

In kako bo v naslednjih dneh? V sredo bo še hladno in tudi nekaj snežink lahko zapleše. V četrtek in petek pa se območje s hladnim zrakom nad našimi kraji začelo umikati. Konec tedna bo občutno topleje, temperature se bodo povzpele do 20 stopinj Celzija.

